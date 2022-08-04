Певец Стефан и его возлюбленная Виктория об ожидании ребенка: ребенок должен родиться в день рождения Стефана!

Виктория Койтсаар, возлюбленная певца Стефана, рассказала, как она сообщила Стефану о ребенке. "Я положила в коробку маленькие носочки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!" сказала Виктория.

По словам Стефана, Виктория сообщила ему эту новость очень рано утром: "Она рано просыпается на работу, а я обычно прихожу поздно вечером с концертов. Когда я просыпаюсь утром, я обычно ничего не понимаю. Особенно когда Виктория приходит с коробкой. Но лицо Виктории было таким счастливым и возбужденным, что я задумался: что же произошло? На мгновение я испугался, ничего не понял, но когда открыл коробку, там был приятный сюрприз", - радостно сказал Стефан.

Стефан и Виктория сказали, что их родители были очень рады этой новости. Пара хотела сразу же позвонить родителям с радостной новостью, но Стефан не знал, что в случае беременности принято ждать три месяца.

Пара сообщила, что ожидаемая дата рождения ребенка - 24 декабря, это также день рождения Стефана. Это было очень неожиданно для певца.