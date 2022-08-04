Вильяндиский певец Стефан и его возлюбленная Виктория Койтсаар ждут ребенка! Стефан и Виктория уже на "Евровидении" знали, что ждут ребенка. "К счастью, тогда не было видно живота", - рассказали будущие родители в интервью Ringvaade в среду, пишет Elu24.
Певец Стефан и его возлюбленная Виктория об ожидании ребенка: ребенок должен родиться в день рождения Стефана!
Виктория Койтсаар, возлюбленная певца Стефана, рассказала, как она сообщила Стефану о ребенке. "Я положила в коробку маленькие носочки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!" сказала Виктория.
По словам Стефана, Виктория сообщила ему эту новость очень рано утром: "Она рано просыпается на работу, а я обычно прихожу поздно вечером с концертов. Когда я просыпаюсь утром, я обычно ничего не понимаю. Особенно когда Виктория приходит с коробкой. Но лицо Виктории было таким счастливым и возбужденным, что я задумался: что же произошло? На мгновение я испугался, ничего не понял, но когда открыл коробку, там был приятный сюрприз", - радостно сказал Стефан.
Стефан и Виктория сказали, что их родители были очень рады этой новости. Пара хотела сразу же позвонить родителям с радостной новостью, но Стефан не знал, что в случае беременности принято ждать три месяца.
Пара сообщила, что ожидаемая дата рождения ребенка - 24 декабря, это также день рождения Стефана. Это было очень неожиданно для певца.
Стефан и Виктория уже на "Евровидении" знали, что ждут ребенка. Там скрыть беременность было проще простого. "К счастью, тогда живота не было видно. Однако, если в Эстонии принято пить безалкогольные напитки, когда ты идешь на мероприятие, то в Италии люди смотрели на нас со странным лицом и говорили, чтобы мы пили воду из-под крана", - признается Виктория.
"Я шла с бокалом вина, а Стефан за углом пил мои напитки", - смеется Виктория. Она призналась, что даже оставляла следы губной помады на стекле, чтобы никто ничего не заподозрил.
Стефан и Виктория также поделились, что им приходилось много выдумывать, чтобы скрыть радостную весть. "У меня болит голова...", "Мы вчера слишком много веселились, сегодня я уже не вынесу...", "Я принимаю антибиотики...", - говорят супруги. "Так много оправданий, что я даже удивился тогда", - заметил Стефан. "Все выдумки "прокатили!" добавила Виктория.
Для Стефана Виктория уже мать. "Вы можете это почувствовать. Она заботливый и сердечный человек, который, безусловно, будет хорошо справляться с ребенком", - сказал Стефан.
Европевец также хочет передать своим детям учение своих родителей. Мой отец научил меня многим вещам, и я обязательно научу им своих детей". Уважение друг к другу и особенно к своим родителям. И любовь", - сказал Стефан.
"Вы хотите быть хорошим родителем, который хорошо ладит со своим ребенком, но вы также хотите, чтобы ваш ребенок уважал вас", - говорит Виктория. "Я бы хотел быть классным папой", - добавил Стефан.
Оказывается, Виктория уже ходит в детские магазины, чтобы присмотреть вещи будущему малышу. "Виктория постоянно ходит в магазины и говорит: "Посмотрите, какие милые вещички", - говорит Стефан. "Потому что все эти мелочи такие милые!". Виктория рассмеялась над рассказом Стефана.
У беременных настроение постоянно скачет, но Виктория довольно хорошо справляется. Он вспоминает, как Виктория купила целую банку соленых огурцов и просто съела их, потому что они были такие вкусные!". добавил он.
Будущий отец надеется, что в будущем у них с Викторией будет еще шесть детей. "Но их будет столько, сколько будет. Столько, сколько Виктория согласится", - сказал Стефан. Сама Виктория считает, что у них не будет столько детей.