СМОТРИ! ⟩ Эстонская звезда тенниса наслаждалась отдыхом на родине: дома хорошо, но пора возвращаться к работе

Судя по фотографиям, Контавейт наслаждается простыми вещами, когда бывает на родине. Так, например, она прогуливалась со своими собаками по пустынным деревенским дорогам и у моря, а также попала в черничный лес.

В планах на отпуск не обошлось без встречи с лучшей подругой Кейли Сюкияйнен и ужина с друзьями. Для последнего эстонская звезда тенниса сама отправилась в лес собирать лисички для приготовления вкуснейшего ризотто. «К счастью, ни у кого не было пищевого отравления», — отмечает она.

Возлюбленный Контавейт, футболист Брент Леписту, также присутствует на фотографиях. Контавейт поделилась первыми совместными фотографиями в своем аккаунте в Insatagram в начале июня, когда они наслаждались жарким отпуском в Сен-Тропе, Франция. Молодые люди подтвердили, что они пара в апреле этого года.

Анетт Контавейт по-прежнему занимает второе место в мировом теннисном рейтинге WTA, опубликованном 1 августа. Первое место занимает полька Ига Свёнтек, чей успех перед конкурентами просто невероятен. За Контавейт следуют Мария Саккари из Греции, Паула Бадоса из Испании, Унс Джабир из Туниса и Арина Соболенко из Беларуси.