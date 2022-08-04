Жителям Эстонии, страдающим от расстройства желудка, выдадут бесплатные пропуска в общественные туалеты

Эстонской общество людей с воспалительными кишечными заболеваниями (Eesti Põletikulise Soolehaiguste Selts) начнет выдавать WC-карточки для своих членов, чтобы помочь им при необходимости в срочном порядке использовать близлежащие туалеты. В Эстонии около 2500 человек, которые нуждаются в этом ежедневно. Карта именная и выдается члену общества сроком на один год.
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Эстонское общество людей с воспалительными кишечными заболеваниями (EPSS) в мае провело опрос, чтобы узнать, насколько проблемы с кишечником влияют ежедневную жизнь людей, подверженных этому недугу. Неожиданным стало то, что основной проблемой является сложность использования туалетов в общественных местах. Цель карточки: подтвердить, что ее владелец нуждается в быстром доступе в туалет.
По словам представителя EPSS Янека Каппера, у страдающих кишечными заболеваниями людей часто возникает проблема по возможности быстро попасть в туалет, поскольку эта болезнь не позволяет ни минуты ожидания. «Кажется смешным, но в 21 веке мы должны заниматься этой темой, потому что как стоящие в очереди в туалет во время мероприятия, так и работники инфопунктов в центрах зачастую не могут учитывать проблему людей, страдающих кишечными расстройствами» – подтвердил Каппер. «Визуально ведь не видно, что с человеком что-то не так, и озвучивать диагноз очень неудобно», – добавил он.
Каппер надеется, что карточка поможет попасть в туалет максимально быстро, а вскоре с повышением осведомленности это уже не будет большой проблемой для кишечных больных. Янек Каппер просит представителей торговых центров, официальных учреждений, заведений общепита и других мест сообщить EPSS, готовы ли они протянуть руку помощи, присоединившись к этой акции и наклеив на дверях своих туалетов наклейку «Не все недостатки видимые». Это обеспечило бы более высокую осведомленность работников разных заведений, а владельцам карточек было бы легче, без длинных разъяснений, при необходимости незамедлительно воспользоваться туалетом.
EPSS опубликует на своей домашней странице учреждения, подключившиеся к проекту, и в обществе смогут узнать, какие из организаций наиболее дружелюбны по отношению к людям с кишечными заболеваниями, а также спокойно туда ходить. Поскольку во многих развитых государствах подобные карты используются, то владельцы карточек во время путешествий смогут выбирать для посещения именно эти места.
Целью недавно проведенного опроса было оценить в широкой перспективе, насколько кишечные заболевания влияют на повседневную жизнь людей. Существенная часть ответивших (87,5%) подтвердили, что заболевание влияет на их повседневную жизнь. Сюда относятся как неприятные и напряженные ситуации, так и связанные с поступлением на работу и сохранением рабочего места моменты. Опрос был проведен среди членов EPSS, в нем приняли участие 32 пациента в возрасте от 16 до 73 лет. В числе ответивших были те, кто живет с этой болезнью 6 месяцев, а также те, кто страдает ей 45 лет!
Болезнь Крона и язвенный колит – хронические воспалительные заболевания кишечника. Наиболее распространенными симптомами являются диарея, кровавый стул и боли в животе, а при болезни Крона также и потеря веса. Заболевание может возникать в любом возрасте, но обычно в молодом (15-35 лет). Причины заболевания неизвестны – считается, что взаимодействие наследственных факторов и факторов окружающей среды, а также особенности кишечной микрофлоры имеют важное значение для его развития. Воспалительное заболевание кишечника нельзя предотвратить. В большинстве случаев болезнь доходит до обострения и может отступить (ремиссия) либо с помощью лечения, либо самостоятельно. Во время обострения заболевания способность учиться и работать может быть ограничена, но это редко приводит к длительной нетрудоспособности. Информацию о воспалительных заболеваниях кишечника можно найти на сайте организации пациентов.: www.ibd.ee
Эстонское общество людей с воспалительными кишечными заболеваниями (EPSS) является благотворительной организацией, которая занимается с целью помочь пациентам решить проблемы, связанные с язвенным колитом и болезнью Крона, а также улучшить условия их лечения и качество жизни.