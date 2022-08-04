Жителям Эстонии, страдающим от расстройства желудка, выдадут бесплатные пропуска в общественные туалеты

EPSS опубликует на своей домашней странице учреждения, подключившиеся к проекту, и в обществе смогут узнать, какие из организаций наиболее дружелюбны по отношению к людям с кишечными заболеваниями, а также спокойно туда ходить. Поскольку во многих развитых государствах подобные карты используются, то владельцы карточек во время путешествий смогут выбирать для посещения именно эти места.

Целью недавно проведенного опроса было оценить в широкой перспективе, насколько кишечные заболевания влияют на повседневную жизнь людей. Существенная часть ответивших (87,5%) подтвердили, что заболевание влияет на их повседневную жизнь. Сюда относятся как неприятные и напряженные ситуации, так и связанные с поступлением на работу и сохранением рабочего места моменты. Опрос был проведен среди членов EPSS, в нем приняли участие 32 пациента в возрасте от 16 до 73 лет. В числе ответивших были те, кто живет с этой болезнью 6 месяцев, а также те, кто страдает ей 45 лет!

Болезнь Крона и язвенный колит – хронические воспалительные заболевания кишечника. Наиболее распространенными симптомами являются диарея, кровавый стул и боли в животе, а при болезни Крона также и потеря веса. Заболевание может возникать в любом возрасте, но обычно в молодом (15-35 лет). Причины заболевания неизвестны – считается, что взаимодействие наследственных факторов и факторов окружающей среды, а также особенности кишечной микрофлоры имеют важное значение для его развития. Воспалительное заболевание кишечника нельзя предотвратить. В большинстве случаев болезнь доходит до обострения и может отступить (ремиссия) либо с помощью лечения, либо самостоятельно. Во время обострения заболевания способность учиться и работать может быть ограничена, но это редко приводит к длительной нетрудоспособности. Информацию о воспалительных заболеваниях кишечника можно найти на сайте организации пациентов.: www.ibd.ee