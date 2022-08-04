Стало известно, почему Собчак и Богомолов живут вместе

40-летняя «блондинка в шоколаде» утверждает, что обрела полное счастье во втором браке с 47-летним театральным режиссером. Ради союза с ним скандально известная российская светская львица даже бросила предыдущего мужа, актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона.

Несмотря на регулярно появляющиеся слухи о грядущем разводе Собчак и Богомолова, парочка остается вместе. Более того, недавно Ксения и Константин отправились в очередное путешествие. Чем не идиллия? Однако журналист Михаил Шахназаров раскрыл подноготную союза.

По его данным, у звездных супругов имеется брачный контракт с заранее оговоренными условиями. И именно этот документ обязует их осуществлять совместные поездки. «Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой», — пояснил Шахназаров в эфире YouTube-шоу «Полный абзац».