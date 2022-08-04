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Юлия Меньшова рассказала, что Максима Галкина просто вынудили уехать из России

Limon.ee
Юлия Меньшова рассказала, что Максима Галкина просто вынудили уехать из России
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Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Shutterstock

Юлия Меньшова в новом выпуске своего шоу в Сети обсудила много животрепещущих моментов. В том числе она затронула и личность Максима Галкина, передает eg.ru.

Когда 24 февраля началась война России с Украиной, Максим Галкин сразу же обнародовал свою позицию, а вскоре покинул Россию. По мнению Юлии Меньшовой, недолго проработавшей с Галкиным в одном шоу на Первом канале, Максима просто вынудили уехать.

В новом выпуске своей передачи на Youtube «Сама Меньшова» популярная ведущая обсудила много важных тем с Дмитрием Пучковым, более известным как Гоблин. В том числе она и высказалась о Максиме Галкине. Она восстановила хронологию событий. По ее данным, через неделю после того, как юморист выложил в Инстаграме «черное окно», у него стали отменяться концерты и прочие выступления в России.

"Довольно неприятно, вы знаете, я видела эти видео, это было совершенно очевидно, что те люди, которые приходили... про которых снимали видео, какие-то сюжеты... Послушайте, реально... Постановочные, я клянусь вам, они реально постановочные..." - высказалась Меньшова.

Она отметила, что знает, как устроен гастрольный бизнес (Юлия сама ездит по России с антрепризами), знает прокатчиков, которые «шкурно заинтересованы» в продаже билетов, и заявила: «Я знаю, что на этих прокатчиков давили, чтобы «отменяйте как хотите». И когда у него отменилось, скажем, десять концертов запланированных, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а дальше здесь стали закручиваться гайки», - констатировала телеведущая.

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