Юлия Меньшова рассказала, что Максима Галкина просто вынудили уехать из России

Когда 24 февраля началась война России с Украиной, Максим Галкин сразу же обнародовал свою позицию, а вскоре покинул Россию. По мнению Юлии Меньшовой, недолго проработавшей с Галкиным в одном шоу на Первом канале, Максима просто вынудили уехать.

В новом выпуске своей передачи на Youtube «Сама Меньшова» популярная ведущая обсудила много важных тем с Дмитрием Пучковым, более известным как Гоблин. В том числе она и высказалась о Максиме Галкине. Она восстановила хронологию событий. По ее данным, через неделю после того, как юморист выложил в Инстаграме «черное окно», у него стали отменяться концерты и прочие выступления в России.

"Довольно неприятно, вы знаете, я видела эти видео, это было совершенно очевидно, что те люди, которые приходили... про которых снимали видео, какие-то сюжеты... Послушайте, реально... Постановочные, я клянусь вам, они реально постановочные..." - высказалась Меньшова.