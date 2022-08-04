Бесплатные батуты и всевозможные шоу: Дни Ласнамяэ порадуют жителей насыщенной программой

«Несколько лет назад Дни Ласнамяэ отмечались однодневным мероприятием на певческом поле. Во время пандемии концепция изменилась и вместо этого управа стала проводить несколько праздничных мероприятий в самом Ласнамяэ. Я придерживаюсь мнения, что столь важное мероприятие все же должно проходить на территории района, и с учетом того, что формат прошлых лет был хорошо принят жителями, мы приняли решение в пользу данного формата и в этом году», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.