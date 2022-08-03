Максим Галкин приедет выступать в Эстонию без Аллы Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Konstantin Sednev

Есть ли надежда, что комика будет сопровождать его жена? «Нет, Алла Борисовна останется в Юрмале», – сказал Малышкин. «Однако техническая группа концертов Галкина полетит в Эстонию из России, возможно, через Турцию».

Что именно планирует исполнить Галкин, Малышкин сказать не смог, но наверняка это будет длиться не менее двух часов, без антракта. «Может быть, даже два с половиной часа. Это зависит от приема зрителей», – добавил организатор.

Малышкин уже привозил Галкина любителям юмора в Эстонии: в Нарву, Йыхви и Таллинн в 2016 году. «Ранее он не выступал в Тарту», – добавил Григорий.