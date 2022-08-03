Раймонд отправил порталу Elu24 видео, на котором автобус под номером 170 проезжает по правой полосе Лаагна теэ, а затем с включенной аварийной световой сигнализацией едет задним ходом. «Может ли полиция объяснить, разрешено ли это?» – спрашивает мужчина.
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ВИДЕО ⟩ На Лаагна теэ автобус пропустил поворот и проехался задним ходом. Полиция: к счастью, опасной ситуации не возникло
На Лаагна теэ автобус пропустил поворот и проехался задним ходом. Полиция: к счастью, опасной ситуации не возникло
«Автобус с логотипом SEBE проехался задним ходом по канаве в Ласнамяэ, где ограничение скорости – 70 км/ч, включив аварийные огни, которые должны оправдать его движение задним ходом и остановку», – написал Раймонд, у которого возникли подозрения относительно законности действий водителя автобуса.