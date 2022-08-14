Многие из нас являются любителями грибных блюд, а некоторые еще и страстными грибниками, готовыми сутки напролет проводить на «тихой охоте». Но каково бывает разочарование, когда этот уникальный природный продукт, собранный в лесу, оказывается червивым, пишет rsute.ru.
Вредители в грибах: можно ли есть червивые грибы и какие существуют способы избавления от червей
Как правило, такие грибы выбрасывают, хотя опытные грибники не советуют это делать. Они считают, что если правильно обработать их и удалить из них вредителей, эти дары природы вполне можно употреблять в пищу.
Личинки червей обычно откладываются на теле грибов, которые только появились из-под земли. Но превращаются в червей они, как правило, в теплую и солнечную погоду, когда происходит их быстрое созревание.
Черви питаются грибной мякотью, растут и могут полностью поражать гриб. В промышленности считается, что несъедобным гриб становится только при поражении червями более чем на 50%. В этом случае он теряет форму, становится ломким и трухлявым.
У грибов, которые с виду выглядят здоровыми, обнаружить червей можно по характерным дырочкам на срезе тела. Бытует мнение, что в ядовитых грибах черви не живут, но оно ошибочное. Черви могут поражать их вне зависимости от вида и размера.
Собирая в лесу грибы, червивые лучше сразу складывать в отдельную корзинку, поскольку черви могут легко перебираться на здоровые грибы.
Какие существуют способы избавиться от червей в грибах
Прежде всего, важно знать, что черви не делают гриб ядовитым, они не представляют опасность для человека, даже если грибы употребить в пищу без предварительной обработки. Но лучше все же избавиться от вредителей, прежде чем готовить. Делать это желательно сразу после того, как грибы были собраны.
Самый простой и известный способ избавления от червей в грибах — путем их замачивания в подсоленной воде. Для этого делается соленый раствор из расчета на 5 литров воды — 1 стакан соли.
Но следует учитывать, что для разных видов грибов требуется свое время замачивания в зависимости от их плотности. Например, для сыроежек и свинушек достаточно двух-трех часов, для белых грибов — не менее четырех, а грузди должны полежать в соленом растворе не менее суток.
После того, как черви всплывут на поверхность воды, грибы хорошо промывают в холодной воде и приступают к приготовлению. Их можно варить, жарить или тушить.