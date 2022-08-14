Вредители в грибах: можно ли есть червивые грибы и какие существуют способы избавления от червей

Как правило, такие грибы выбрасывают, хотя опытные грибники не советуют это делать. Они считают, что если правильно обработать их и удалить из них вредителей, эти дары природы вполне можно употреблять в пищу.

Почему в грибах появляются черви, как их обнаружить и можно ли употреблять в пищу червивые грибы.

Личинки червей обычно откладываются на теле грибов, которые только появились из-под земли. Но превращаются в червей они, как правило, в теплую и солнечную погоду, когда происходит их быстрое созревание.

Черви питаются грибной мякотью, растут и могут полностью поражать гриб. В промышленности считается, что несъедобным гриб становится только при поражении червями более чем на 50%. В этом случае он теряет форму, становится ломким и трухлявым.

У грибов, которые с виду выглядят здоровыми, обнаружить червей можно по характерным дырочкам на срезе тела. Бытует мнение, что в ядовитых грибах черви не живут, но оно ошибочное. Черви могут поражать их вне зависимости от вида и размера.

Собирая в лесу грибы, червивые лучше сразу складывать в отдельную корзинку, поскольку черви могут легко перебираться на здоровые грибы.

Какие существуют способы избавиться от червей в грибах