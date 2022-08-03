«Все, в принципе, неожиданно и спонтанно происходит», – отметил в начале нашей беседы латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис. В эксклюзивном комментарии для RUS TVNET артист не стал скрывать, что ему сказала Алла Пугачева во время последней встречи.
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Юрмала – гнездышко спокойствия: Интарс Бусулис о визите Аллы Пугачевой на его концерт
Юрмала – гнездышко спокойствия: Интарс Бусулис о визите Аллы Пугачевой на его концерт
26 июля в зале «Дзинтари» прошел грандиозный концерт лауреатов «Золотого микрофона», где журналист Раиса Смирнова встретила за кулисами многих известных латвийских исполнителей, таких как Маркус Рива, Озолс, Айя Андреева, Citi Zēņi, Лайма Вайкуле, Лаурис Рейникс и многие другие.
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