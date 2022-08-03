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Юрмала – гнездышко спокойствия: Интарс Бусулис о визите Аллы Пугачевой на его концерт

Раиса Смирнова Limon.ee
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Юрмала – гнездышко спокойствия: Интарс Бусулис о визите Аллы Пугачевой на его концерт
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Интарс Бусулис
Интарс Бусулис Фото: Jānis Škapars/TVNET

«Все, в принципе, неожиданно и спонтанно происходит», – отметил в начале нашей беседы латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис. В эксклюзивном комментарии для RUS TVNET артист не стал скрывать, что ему сказала Алла Пугачева во время последней встречи. 

26 июля в зале «Дзинтари» прошел грандиозный концерт лауреатов «Золотого микрофона», где журналист Раиса Смирнова встретила за кулисами многих известных латвийских исполнителей, таких как Маркус Рива, Озолс, Айя Андреева, Citi Zēņi, Лайма Вайкуле, Лаурис Рейникс и многие другие. 

Галерея: Концерт лауреатов «Золотого микрофона»

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