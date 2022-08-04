Гороскоп на 4 августа: Тельцам – денежная удача, Весам – сплетни, Водолеям – недруги

Лев

Львам в этот день стоит сфокусировать внимание на выполнении текущих задач. Новые начинания, которые могут требовать самостоятельных решений и масштабные проекты лучше отложить на другой день. Вы можете легко увлечься, не рассчитав собственных возможностей и провалить дело. Долгосрочное планирование поможет просчитать все за и против, от поспешных решений стоит отказаться, каким бы заманчивым не было предложение.

Дева

Финансовая картина дня принесет Девам тревоги и волнения. Не исключены убытки, потери и непредвиденные траты. Происходящее будет мало зависеть от вас, даже если вы экономите каждую гривну. Вы можете задуматься над тем, как укрепить финансовое положение и попытаться увеличить доходы. Ваши решительность и усердие принесут свои плоды и щедрую награду. Благоприятный день для общения. Новые знакомства быстро перерастают во взаимную симпатию, однако серьезные перемены в личной жизни могут произойти, если только вы этого захотите.

Весы

В этот день на Весов могут навалиться проблемы в профессиональной сфере. Не исключены серьезные разногласия с руководством, которые могут поставить под сомнение реализацию важных проектов. Остерегайтесь недоброжелателей и сплетен, которые могут ударить по вашей репутации. Включив режим экономии, и отказавшись от лишних трат можно укрепить финансовое положение. Важные решения стоит принимать самостоятельно, руководствуясь здравым смыслом, а не подсказками окружающих.

Скорпион