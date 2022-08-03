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КАК УЖАСНО ОН ВЫГЛЯДИТ! ⟩ Появилось перовое фото частично парализованного Чубайса из больницы

Limon.ee
Появилось перовое фото частично парализованного Чубайса из больницы
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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс Фото: Maxim Shemetov

У бывшего политика не закрывается глаз, плохо работают руки и ноги. Обо всем подробнее рассказала знакомая пациента, журналистка Ксения Собчак в свом Телеграм-канале «Кровавая барыня».

 

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией из больницы частично парализованного Анатолия Чубайса. У него накануне врачи подтвердили синдром Гийена-Барре. Из-за этого у экс-главы «Роснано» не закрывается один глаз и плохо работают руки и ноги. Состояние больного иллюстрирует и снимок из медицинского учреждения, на котором он лежит под капельницей.

«Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», - подписала пост Собчак.

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