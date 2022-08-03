КАК УЖАСНО ОН ВЫГЛЯДИТ! ⟩ Появилось перовое фото частично парализованного Чубайса из больницы

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией из больницы частично парализованного Анатолия Чубайса. У него накануне врачи подтвердили синдром Гийена-Барре. Из-за этого у экс-главы «Роснано» не закрывается один глаз и плохо работают руки и ноги. Состояние больного иллюстрирует и снимок из медицинского учреждения, на котором он лежит под капельницей.