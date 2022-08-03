Российский юморист Максим Галкин и его жена Алла Пугачева, которые сейчас находятся в Юрмале, не только побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, но также посетили маэстро Раймонда Паулса, пишет RUS TVNET.
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали в гостях у Раймонда Паулса
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. «Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво», – отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
Встреча прошла в сердечной атмосфере за чашечкой кофе. «Мы утонули в воспоминаниях о прежних временах, когда мы были знамениты,» – со свойственным ему юмором говорит Паулс.
Уже сообщалось, что Максим Галкин вместе с женой и детьми находится в Латвии. В августе у него запланировано несколько выступлений в Латвии. Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.