Алла Пугачева и Максим Галкин побывали в гостях у Раймонда Паулса

Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. «Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво», – отметил Маэстро.

Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.

Встреча прошла в сердечной атмосфере за чашечкой кофе. «Мы утонули в воспоминаниях о прежних временах, когда мы были знамениты,» – со свойственным ему юмором говорит Паулс.