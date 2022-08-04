Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в августе 2022

Наступивший август 2022 года может стать достаточно неспокойным временем для всего мира. По мнению астрологов, энергетика периода будет способствовать резким перепадам в общественных настроениях, что чревато конфликтами и другим негативным выплеском эмоций. В этот период астролог рекомендует максимально проявлять сдержанность, не идти на обострение, и тогда август 2022 года может пройти с наименьшими потерями. Впрочем, это время будет напряженным не для всех. Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которых ждет счастье в последнем месяце лета.

Перед Тельцами в августе 2022 года откроются прекрасные возможности для отдыха и восстановления сил. Астролог отмечает, что для этого не нужно тратить много денег – подарить счастье и напитать положительными эмоциями для вдохновение на будущее сможет простой досуг в виде выезда на природу, спокойной прогулки или просмотра фильма.

Для Львов также наступило счастливое время отдыха. На несколько недель можно сбросить с себя излишние обязанности и спокойно выдохнуть. Воспользуйтесь перерывом в работе, проведите время с близкими, а дальше уже можно будет с новыми силами приступать к деятельности.

Реализацию планов обещает август 2022 года Девам. Астролог отмечает, что в этот период будет риск взять на себя больше обычного и не справиться с планами. Поэтому будьте рассудительны и не хватайтесь сразу за все задачи.

Большое удовольствие испытают в августе 2022 года Стрельцы. Вы сможете и прекрасно справиться со всеми делами, и хорошо отдохнуть. Смело делайте все, на что рассчитывали. Вы получите превосходный результат.