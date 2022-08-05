Десять стильных лайфхаков, как выглядеть дорого, не потратив состояние

Если сравнить знаменитостей и то, как они одеваются, можно заметить ещё один секрет стиля. Сложно составленные образы без логотипов зачастую выглядят дороже и красивее, чем наряд с кричащими лейблами. Последние давно считаются безвкусицей, потому что показывают не умение сочетать между собой предметы гардероба, а просто наличие денег на счетах. Роскошный и стильный образ можно составить даже из "ноунеймов", ведь важны материалы и текстура, а не лого.

4. Не гонитесь за трендами сезона