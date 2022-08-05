Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Десять стильных лайфхаков, как выглядеть дорого, не потратив состояние

Limon.ee
Десять стильных лайфхаков, как выглядеть дорого, не потратив состояние
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Стильная женщина. Иллюстративное фото
Стильная женщина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Можно зарабатывать миллионы и всё равно выглядеть дешево. А можно узнать эти секреты макияжа и моды, с которыми любая девушка станет настоящей иконой стиля, пишет Лайф.

Многие ошибочно думают, что выглядеть дорого можно исключительно в брендовых вещах из бутиков, приезжать в которые нужно только на дорогих машинах. На самом деле за дороговизну образа далеко не всегда отвечают именитые модные дома. Выглядеть дорого и ухоженно можно и в вещах из массмаркета. Но только если знать лайфхаки и секреты красоты знаменитостей.

1. Не бойтесь белого цвета

Белый цвет очень капризен в уходе, но стоит того, чтобы помучиться. Потому что total white look всегда выглядит дорого, благородно и роскошно. Образ не на каждый день, конечно, но, выйдя на мероприятие в белом, вы покорите всех, ведь стильный вид вам обеспечен.

2. Добавьте к пиджаку ремень

Одно из самых простых модных решений, которое часто используют иконы стиля и знаменитости, — ремень поверх пиджака. В сочетании с пиджаком или же кардиганом подходящий аксессуар (да, его следует тоже подбирать под образ) придаст вам шика и элегантности. Простой секрет, как выглядеть на все сто, добавив всего один элемент. Можно купить брендовый ремень и сочетать его с вещами из массмаркета — выглядеть всё равно будете дорого.

3. Выбирайте одежду и обувь без кричащих логотипов

Если сравнить знаменитостей и то, как они одеваются, можно заметить ещё один секрет стиля. Сложно составленные образы без логотипов зачастую выглядят дороже и красивее, чем наряд с кричащими лейблами. Последние давно считаются безвкусицей, потому что показывают не умение сочетать между собой предметы гардероба, а просто наличие денег на счетах. Роскошный и стильный образ можно составить даже из "ноунеймов", ведь важны материалы и текстура, а не лого.

4. Не гонитесь за трендами сезона

Мода непостоянна. Если гнаться за каждым трендом, одежда будет переставать быть актуальной, как только сменится сезон. Каждые три месяца обновлять гардероб — пустая трата денег. Поэтому раскрываем ещё один лайфхак, как выглядеть дорого без лишних трат. Составьте капсульный гардероб — тот, в котором каждую вещь можно сочетать с другой, и добавьте в него пару самых понравившихся модных вещей. Именно так носят сезонные тренды богачки и знаменитости.

5. Носите яркие туфли

Лайфхак, который активно использовали модницы в СССР. Яркие туфли выигрышно и стильно смотрятся в сочетании практически со всеми образами, а внешне не очень отличаются от люкса. Найдите качественную и относительно дорогую пару туфель, чтобы те прослужили вам не один год, и носите с гордостью, но аккуратно. Богатые женщины никогда не экономят на обуви.

6. Выбирайте цвета одежды под сезон

Если в дождливый осенний день вы наденете белое пальто, оно одинаково быстро испачкается и придёт в негодность независимо от того, куплено за десять или 100 тысяч рублей. Поэтому секрет опрятного и дорогого внешнего вида богатых дам заключается именно в том, что они строго следят за погодой на улице.

7. Мера во всём

Знайте меру во всём, будь то макияж или аксессуары. Секрет прост: дороговизна и стиль богатых отличаются именно тем, что они не перебарщивают. Женщина с высоким достатком может позволить себе купить много дорогих украшений или люксовую косметику. Но такая дама не станет надевать 10 колец, три ожерелья и наносить вечерний макияж на дневную прогулку. Ведь незнание меры с потрохами выдаст девушку без вкуса.

8. Смотрите, как носят аксессуары богатые и знаменитые, и повторяйте

Как выглядеть дорого? Достаточно просто, если найти "шпаргалку". Возьмите в пример, как подаёт себя богатая девушка, стиль которой вам нравится. Не бойтесь подсматривать за тем, как носят аксессуары знаменитости. Необычный вариант: надеть одну серьгу или две разные. Такой лайфхак добавит образу отсылку к подиумному.

9. Не выходите никуда без макияжа

Ещё один секрет, как выглядеть дорого и ухоженно: иконы стиля да и просто богатые женщины никогда не появятся на публике без макияжа. Даже если кажется, что на лице звезды нет ни капли декоративной косметики, поверьте, есть. "Естественный макияж" так и называется, потому что особо не бросается в глаза. Зато дарит коже сияние, а лицу — ухоженный вид. Ровный тон, румяна и карандаш для бровей обязательно должны присутствовать в макияже, даже если его "нет".

10. Старайтесь обходиться без лака для волос

Если хотите зафиксировать сложную укладку, без лака не обойтись. Но если просто лень мыть голову, а таким способом хотите скрыть потерявшие свежесть волосы, сделаете только хуже. Чистая и ухоженная грива подарит естественность и красоту. А блестящие и лакированные волосы могут испортить даже самый продуманный и красивый образ.

Ключевые слова
Наверх