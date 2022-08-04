«Адам и Ева – русские, потому что голые и бедные»: Татьяна Лазарева высмеяла пропагандистские шоу РФ

Российская актриса и комедиантка Татьяна Лазарева имеет четкую антивоенную позицию и критикует российскую власть и пропаганду.

Недавно она присоединилась к проекту Студии Квартал 95 Байрактар News, где в карикатурном образе, очень похожем на официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову, она ведет шоу про историю мира с точки зрения России. Таким образом артистка высмеивает российскую пропаганду, бесстыдно искажающую реальную историю в угоду рашистским идеалам.

«Здравствуйте. Это программа Россия придумала все - урок неудобной истории мира, о которой нас просили молчать», - с этих слов начинается ролик, который Лазарева выложила на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала, что первые люди на земле, Адам и Ева, были русскими - бедными, голыми и голодными, ведь были вынуждены делить всего одно яблоко на двоих; динозавров тоже придумали русские, потому что им хотелось воевать, а НАТО тогда еще не было; название «Наша эра» - тоже идея русских, ведь все вокруг «наше», т.е. русское.

Не осталась без внимания и главная икона «русского мира», которой пропитанные кремлевской пропагандой рашисты поклоняются, как Богу: «А кто по вашему придумал Бога? Причем сначала он был простым полковником КГБ и носил дипломат за своим начальником, и только потом уже придумали, что он Бог».