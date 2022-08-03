США вслед за Британией и ЕС ввели санкции против Кабаевой из-за ее отношений с Путиным

"Кабаева имеет близкие отношения с Путиным и в настоящее время является главой "Национальной медиагруппы", прокремлевской империи теле-, радио- и печатных организаций", - говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Кроме того, Кабаева еще и бывший депутат Госдумы. "Она также попала под санкции ЕС и Великобритании", - напомнили в OFAC.

Кого еще добавили

Согласно сообщению OFAC, в список SDN были также включены российские миллиардеры Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, то есть всего шесть крупных бизнесменов.

США ввели новые санкции против "Сколково" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Рашников - владелец ММК, Пумпянский - основатель Трубной металлургической компании, Мельниченко - основатель "Еврохима" и СУЭК, Пономаренко - совладелец аэропорта Шереметьево, а отец и сын Гурьевы - совладельцы "Фосагро". "Фосагро", "Еврохим" и Шереметьево не затронуты санкциями, пояснили в OFAC.

Кроме того, в черный список попали четыре представителя российских оккупационных властей в Украине, в том числе Владимир Сальдо, которого российские СМИ называют главой администрации Херсонской области.