США вслед за Британией и ЕС ввели санкции против Кабаевой из-за ее отношений с Путиным

Минфин США внес в санкционный список SDN 13 граждан России, в том числе бывшую гимнастку, а ныне главу совета директоров "Национальной медиагруппы" Алину Кабаеву, которую связывают с Владимиром Путиным. В список попали также и шесть миллиардеров, а также более 30 юридических лиц, сообщает BBC.
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"Кабаева имеет близкие отношения с Путиным и в настоящее время является главой "Национальной медиагруппы", прокремлевской империи теле-, радио- и печатных организаций", - говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
Кроме того, Кабаева еще и бывший депутат Госдумы. "Она также попала под санкции ЕС и Великобритании", - напомнили в OFAC.
Кого еще добавили
Согласно сообщению OFAC, в список SDN были также включены российские миллиардеры Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, то есть всего шесть крупных бизнесменов.
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Рашников - владелец ММК, Пумпянский - основатель Трубной металлургической компании, Мельниченко - основатель "Еврохима" и СУЭК, Пономаренко - совладелец аэропорта Шереметьево, а отец и сын Гурьевы - совладельцы "Фосагро". "Фосагро", "Еврохим" и Шереметьево не затронуты санкциями, пояснили в OFAC.
Кроме того, в черный список попали четыре представителя российских оккупационных властей в Украине, в том числе Владимир Сальдо, которого российские СМИ называют главой администрации Херсонской области.
США также ввели визовые санкции в отношении 893 официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации и военных, заявили в Госдепартаменте США.