Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США выпустило предупреждение о солнечной буре, которая может достичь Земли в среду, 3 августа. Она будет относиться к классу G1, сообщает The Daily Mail.
ВИДЕО ⟩ Солнечная буря обрушится на Землю 3 августа
Это самая слабая категория солнечных штормов. Однако такие явления способны повлиять на работу электросетей и спутников, а также вызвать полярные сияния в регионах вокруг Северного полюса.
Кроме того, шторма могут сбить с толку мигрирующих животных и птиц, которые ориентируются на магнитное поле Земли в своих перемещениях.
Источником геомагнитной бури является корональная дыра в юго-западной области Солнца. Наблюдения показали, что она выпустила поток солнечного ветра. Это создает условия для возникновения геомагнитной бури в последующие 24-48 часов.
Ранее стало известно, что в воскресенье, 31 июля, на Солнце произошла вспышка C9.3. Вспышки класса С невелики и не оказывают влияния на Землю, но ученые все равно ведут на ними наблюдения. Вспышка произошла на обратной стороне Солнца и была зафиксирована обсерваторией солнечной динамики NASA.
Отметим, что предыдущую солнечную бурю Земля пережила 19 июля, что стало причиной ярких полярных сияний на севере США и Канады.
Ранее ученые предупредили, что мощная солнечная буря способна вызвать на планете «интернет-апокалипсис». Отключение всемирной Сети повлечет за собой разрушительные последствия для современного мира.