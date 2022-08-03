ВИДЕО ⟩ Солнечная буря обрушится на Землю 3 августа

Это самая слабая категория солнечных штормов. Однако такие явления способны повлиять на работу электросетей и спутников, а также вызвать полярные сияния в регионах вокруг Северного полюса.

Кроме того, шторма могут сбить с толку мигрирующих животных и птиц, которые ориентируются на магнитное поле Земли в своих перемещениях.

Источником геомагнитной бури является корональная дыра в юго-западной области Солнца. Наблюдения показали, что она выпустила поток солнечного ветра. Это создает условия для возникновения геомагнитной бури в последующие 24-48 часов.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 31 июля, на Солнце произошла вспышка C9.3. Вспышки класса С невелики и не оказывают влияния на Землю, но ученые все равно ведут на ними наблюдения. Вспышка произошла на обратной стороне Солнца и была зафиксирована обсерваторией солнечной динамики NASA.

Отметим, что предыдущую солнечную бурю Земля пережила 19 июля, что стало причиной ярких полярных сияний на севере США и Канады.