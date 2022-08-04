В нелегком деле похудения и поддержания веса очень важно питаться вкусно – так, чтобы наш мозг не просил еще шоколадку после обеда. Сегодня Thevoicemag.ru расскажет о 10 способах, которые помогут сделать еду вкуснее, и твои кулинарные способности тут ни при чем!
Десять лайфхаков, как обмануть мозг и сделать еду вкуснее
Невероятно, но факт: на то, насколько нам вкусно есть, влияет не только качество еды, но и масса других факторов. Так, диетолог Чарльз Мичел посвятил животрепещущей теме целое исследование, в котором рассказал о мелочах, влияющих на наше отношение к пище. Эти лайфхаки действительно очень полезны – никаких лишних калорий, просто обманываешь свой мозг, и тебе кажется, что обед был не только вкусным, но еще и сытным! Итак, чтобы сделать еду вкуснее,
Оказывается, даже посуда влияет на наши вкусовые ощущения! Исследования показывают, что увесистые тарелки эстетически намного более приятны, чем легкие. Возможно, именно по этой причине многие из нас терпеть не могут одноразовую посуду и пластиковые стаканчики для кофе. Интуиция не обманывает: из тяжелых тарелок действительно вкуснее есть. Это, к слову, распространяется и на приборы – людям почему-то интуитивно больше нравятся тяжелые вилки и ложки. Так что доставай бабушкино столовое серебро – настал его час!
Забудь про большие тарелки
Ты замечала, что, когда в ресторанах приносят маленький кусочек мяса на огромном подносе, он начинает казаться еще меньше, чем есть на самом деле? Это правило работает всегда. Приучи себя есть из миниатюрной посуды – так ты точно не положишь сверх меры, да и пища, аккуратно разложенная по маленьким мисочкам и тарелочкам, будет казаться чуть-чуть вкуснее.
Доказано, что зрительное восприятие еды влияет на ее вкусовые качества: чем красивее блюдо, тем больше у него шансов оказаться не менее прекрасным на вкус. Чтобы мозг дал сигнал, что еда – просто пальчики оближешь, старайся сервировать ее красиво. Даже простую утреннюю яичницу можно сделать более привлекательной благодаря паре оливок, веточке укропа и колечкам огурца. Тут главное – проявить фантазию и не лениться!
Сочетай контрастные цвета
Еще один маленький секрет: лучше всего на наше восприятие оказывают воздействие контрастные цвета – листья салата, помидоры-черри и куриная грудка прекрасно соседствуют на тарелке. То же самое касается различных цветных соусов: такой «светофор» заставит тебя думать, что ты лучший в мире повар.
Слишком горячая пища совершенно отбивает аппетит – не пытайся быстрее съесть суп, от которого еще идет пар, вкуснее точно не будет. Кроме того, если подождешь и дашь еде остыть, организм затратит чуть больше энергии, потому что посчитает нужным ее согреть.
Используй травы и специи
Различные приправы, специи и травы – это самый простой и очевидный путь сделать еду вкуснее без лишних калорий. Даже готовую пищу ты всегда можешь чуть-чуть приукрасить, если имеешь на кухне богатый арсенал специй.
Слушай любимую музыку
Исследование доктора Мичела также показало, что приятная музыка влияет не только на наше настроение, но и на отношение к еде. Все просто: хочешь получить от трапезы удовольствие – включи плейлист с любимыми песнями, но не слишком громко. Музыка просто должна звучать фоном, не раздражать и не отвлекать от приема пищи.
Как ни странно, но даже те люди, которые не слишком интересуются качеством еды, бывают приятно удивлены, узнав, что на их тарелке фермерские продукты или огурчики с дачной грядки. И еда сразу становится вкуснее! Подойди к покупке продуктов со всей тщательностью – найди фермерские магазины или хотя бы иногда заглядывай на рынки, где с большей вероятностью, чем в супермаркете, можно найти натуральные овощи и молочку. Думая о том, что ешь что-то полезное и экологичное, ты убедишь свой мозг еще и в том, что это действительно вкусно. Поверь, фокус работает!
Следи за атмосферой
Не даром кафе и рестораны большое внимание уделяют интерьеру своих заведений. Если верить исследованиям, то на наше восприятие пищи влияет атмосфера, в которой мы едим. Так что красота на кухне не заставит тебя съедать больше – наоборот, приятное окружение положительно влияет на вкус пищи, и следить за потребляемым количеством становится немного легче.