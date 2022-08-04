Десять лайфхаков, как обмануть мозг и сделать еду вкуснее

Еще один маленький секрет: лучше всего на наше восприятие оказывают воздействие контрастные цвета – листья салата, помидоры-черри и куриная грудка прекрасно соседствуют на тарелке. То же самое касается различных цветных соусов: такой «светофор» заставит тебя думать, что ты лучший в мире повар.

Не ешь слишком горячее

Слишком горячая пища совершенно отбивает аппетит – не пытайся быстрее съесть суп, от которого еще идет пар, вкуснее точно не будет. Кроме того, если подождешь и дашь еде остыть, организм затратит чуть больше энергии, потому что посчитает нужным ее согреть. Используй травы и специи

Различные приправы, специи и травы – это самый простой и очевидный путь сделать еду вкуснее без лишних калорий. Даже готовую пищу ты всегда можешь чуть-чуть приукрасить, если имеешь на кухне богатый арсенал специй. Слушай любимую музыку

Исследование доктора Мичела также показало, что приятная музыка влияет не только на наше настроение, но и на отношение к еде. Все просто: хочешь получить от трапезы удовольствие – включи плейлист с любимыми песнями, но не слишком громко. Музыка просто должна звучать фоном, не раздражать и не отвлекать от приема пищи.

Покупай натуральные и экопродукты

Как ни странно, но даже те люди, которые не слишком интересуются качеством еды, бывают приятно удивлены, узнав, что на их тарелке фермерские продукты или огурчики с дачной грядки. И еда сразу становится вкуснее! Подойди к покупке продуктов со всей тщательностью – найди фермерские магазины или хотя бы иногда заглядывай на рынки, где с большей вероятностью, чем в супермаркете, можно найти натуральные овощи и молочку. Думая о том, что ешь что-то полезное и экологичное, ты убедишь свой мозг еще и в том, что это действительно вкусно. Поверь, фокус работает! Следи за атмосферой

Не даром кафе и рестораны большое внимание уделяют интерьеру своих заведений. Если верить исследованиям, то на наше восприятие пищи влияет атмосфера, в которой мы едим. Так что красота на кухне не заставит тебя съедать больше – наоборот, приятное окружение положительно влияет на вкус пищи, и следить за потребляемым количеством становится немного легче.

Не спеши

И последнее правило – чтобы распробовать вкус пищи, нужно есть медленно и пережевывать тщательно. Это влияет не только на качество пищеварения, но и на вкусовые рецепторы – только без спешки ты можешь по достоинству оценить все оттенки вкуса. Так что старайся меньше «перехватывать» на ходу – это прямой путь к тому, чтобы набрать лишние килограммы и сделать еду менее вкусной.