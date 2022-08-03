Это сильно ⟩ ТОП-7 мировых артистов, которые невероятно красиво поют на украинском языке

Украинский язык сейчас популярный не только на территории Украины, но и за ее пределами. Многие мировые артисты в знак солидарности с украинцами во время войны с РФ на своих концертах перепевают популярные хиты украинских артистов или народные песни. Несколько зарубежных групп даже выпустили украиноязычные версии собственных композиций. Рассказываем, кто из мировых звезд сцены спел на украинском языке.

Элли Голдинг

Британская певица Элли Голдинг вместе с Pianoboy выступила на Втором саммите первых леди и джентельменов в Киеве. Поп-звезда за короткое время выучила отрывок с песни «Ой у лузі червона калина».

Coldplay

Знаменитая британская рок-группа Coldplay на концерте в Варшаве исполнила трек «Океана Эльзы» — «Обійми» вместе с уличным музыкантом из Чернигова Романом Панченко.

Сальвадор Собрал

Победитель Евровидения-2017, которое прошло в Киеве, также перепел хит «Обійми» группы «Океан Эльзы».

Сергей Михалок и «Ляпис Трубецкой»

Белорусская группа «Ляпис Трубецкой» и бывший лидер коллектива Сергей Михайлок, который уже более 7 лет живет в Украине, выпустили украиноязычную версию легендарного хита «Воины света». Интересно, что переводом песни занимался известный украинский поэт и волонтер Сергей Жадан.

Надир Рустамли