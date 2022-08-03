Кто из мировых звезд сцены пел на концертах песни украинских исполнителей или перевел собственные хиты на украинский язык? Иногда оригиналы песен могут звучать из уст других музыкантов совершенно по-другому, пишет Ivona.ua.
Это сильно ⟩ ТОП-7 мировых артистов, которые невероятно красиво поют на украинском языке
Украинский язык сейчас популярный не только на территории Украины, но и за ее пределами. Многие мировые артисты в знак солидарности с украинцами во время войны с РФ на своих концертах перепевают популярные хиты украинских артистов или народные песни. Несколько зарубежных групп даже выпустили украиноязычные версии собственных композиций. Рассказываем, кто из мировых звезд сцены спел на украинском языке.
Элли Голдинг
Британская певица Элли Голдинг вместе с Pianoboy выступила на Втором саммите первых леди и джентельменов в Киеве. Поп-звезда за короткое время выучила отрывок с песни «Ой у лузі червона калина».
Coldplay
Знаменитая британская рок-группа Coldplay на концерте в Варшаве исполнила трек «Океана Эльзы» — «Обійми» вместе с уличным музыкантом из Чернигова Романом Панченко.
Сальвадор Собрал
Победитель Евровидения-2017, которое прошло в Киеве, также перепел хит «Обійми» группы «Океан Эльзы».
Сергей Михалок и «Ляпис Трубецкой»
Белорусская группа «Ляпис Трубецкой» и бывший лидер коллектива Сергей Михайлок, который уже более 7 лет живет в Украине, выпустили украиноязычную версию легендарного хита «Воины света». Интересно, что переводом песни занимался известный украинский поэт и волонтер Сергей Жадан.
Надир Рустамли
Представитель Азербайджана на Евровидении-2022 во время выступления на Polish Eurovision Party спел отрывок своей конкурсной песни Fade to black на украинском языке.
That's What She Said
Кенийский музыкальный коллектив во время выступления в Найроби также исполнил популярную повстанческую песню «Ой у лузі червона калина». Кроме того, группа перевела гимн сечевых стрельцов на язык суахили.
BrainStorm
Латвийский коллектив BrainStorm решил выпустить украиноязычную версию своеего самого популярного трека Mana Dziesma. Композицию «Моя пісня» написал Сергей Седрик Локшин, который является автором хита «Плакала» группы KAZKA.
Эстония тоже поет по-украински!
Весной в Эстонии прошли концерты в поддержку Украины, и тысячи эстонцев собрались на таллиннском Певческом поле, чтобы вместе исполнить украинские песни и еще раз высказать свой протест против военных действий России на территории суверенного европейского государства. В интернете в конце мая появилось профессиональное видео исполнения песни «Ой у лузі червона калина». Многие эстонские политики и деятели культуры тоже поддержали данное мероприятие. Экс-президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд также была тогда на мероприятии. Смотрите!