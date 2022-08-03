В красном и облегающем: 37-летняя Юлия Пересильд опубликовала пикантное фото в купальнике

С развивающимися на ветру волосами, без макияжа и в солнечных очках, 37-летняя Юлия Пересильд позирует на фоне моря. Актриса вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией отправилась в отпуск, однако свое местоположение она решила не раскрывать.