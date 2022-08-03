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В красном и облегающем: 37-летняя Юлия Пересильд опубликовала пикантное фото в купальнике

Limon.ee
В красном и облегающем: 37-летняя Юлия Пересильд опубликовала пикантное фото в купальнике
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Юлия Пересильд.
Юлия Пересильд. Фото: Cocsmonaut Training Centre/Rosco

Счастливая и довольная. Актриса Юлия Пересильд на своей странице Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике.

С развивающимися на ветру волосами, без макияжа и в солнечных очках, 37-летняя Юлия Пересильд позирует на фоне моря. Актриса вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией отправилась в отпуск, однако свое местоположение она решила не раскрывать.

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