Счастливая и довольная. Актриса Юлия Пересильд на своей странице Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике.
В красном и облегающем: 37-летняя Юлия Пересильд опубликовала пикантное фото в купальнике
В красном и облегающем: 37-летняя Юлия Пересильд опубликовала пикантное фото в купальнике
С развивающимися на ветру волосами, без макияжа и в солнечных очках, 37-летняя Юлия Пересильд позирует на фоне моря. Актриса вместе с 13-летней Анной и 8-летней Марией отправилась в отпуск, однако свое местоположение она решила не раскрывать.
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