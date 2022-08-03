ФОТО ⟩ Пост жителя Пярну о грубой курильщице заставил пользователей Сети порассуждать об обществе

В группе Märgatud24 Pärnus в Facebook во вторник вечером был опубликован пост, в котором описывался неприятный момент, произошедший накануне на одной из пярнуских автобусных остановок.

«Такое существо женского рода курило прямо в автобусном павильоне», – так начинался пост, отставленный в группе, где также было указано, что ситуация произошла на остановке Haigla. «После просьбы покинуть павильон и курить подальше, она отказалась, мотивируя это тем, что, во-первых, нигде не написано, что ей это не разрешено, а во-вторых, что ее не беспокоит собственное курение и моя просьба не интересует».

«Она была уверена, что если ее не беспокоит курение, это не может беспокоить и других», – добавил пост в качестве объяснения.

Возмущенный горожанин также сфотографировал курящую женщину. «Когда я сделал снимок, она поблагодарила меня за то, что я сделал ее еще более известной, и похвасталась, что финские рокеры тоже ее фотографируют. Очень неприятная и, мягко говоря, противная женщина», – резюмировал он случившееся.