В группе Facebook рассказали о неприятном случае, который произошел на автобусной остановке Пярну, где женщина закурила в павильоне. Однако пост, посвященный некультурной курильщице, смутил пользователей сети по другой причине, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Пост жителя Пярну о грубой курильщице заставил пользователей Сети порассуждать об обществе
В группе Märgatud24 Pärnus в Facebook во вторник вечером был опубликован пост, в котором описывался неприятный момент, произошедший накануне на одной из пярнуских автобусных остановок.
«Такое существо женского рода курило прямо в автобусном павильоне», – так начинался пост, отставленный в группе, где также было указано, что ситуация произошла на остановке Haigla. «После просьбы покинуть павильон и курить подальше, она отказалась, мотивируя это тем, что, во-первых, нигде не написано, что ей это не разрешено, а во-вторых, что ее не беспокоит собственное курение и моя просьба не интересует».
«Она была уверена, что если ее не беспокоит курение, это не может беспокоить и других», – добавил пост в качестве объяснения.
Возмущенный горожанин также сфотографировал курящую женщину. «Когда я сделал снимок, она поблагодарила меня за то, что я сделал ее еще более известной, и похвасталась, что финские рокеры тоже ее фотографируют. Очень неприятная и, мягко говоря, противная женщина», – резюмировал он случившееся.
Примерно за час пост набрал почти 50 комментариев, причем многие согласились с автором поста. «Я сам курю, но никогда не хожу в павильон или закрытую комнату, чтобы покурить», — сказал один из них. Другой добавил: «Курение в павильонах запрещено. Для некурящего довольно неприятно сидеть на скамейке рядом с человеком, курящем красный Paramount. Я сам курю, но никогда не позволяю делать себе это на остановке».
Однако самые оживленные комментарии были о внешности курильщика. «Откуда эта она?» – спросила женщина. «У меня тот же вопрос, на фото точно нет женщины», — ответил другой. «Я давно не видел такой женственной формы», — саркастически написал кто-то. Подобных комментариев было больше.
В то же время нашлись и те, кто сказал, что нет смысла жаловаться и пусть каждый живет своей жизнью. «Если вам не нравятся курильщики, вы всегда можете уйти. [...] Это ее здоровье, и она сама знает, что делает. Я ем овощи и это никого не касается. Сосед ест сало – так пусть ест. Но муссировать все так – это чушь собачья. Живи своей жизнью и наслаждайся каждым подаренным тебе днем!» – предложил один житель Пярну.