Мария Шукшина призвала писать доносы на тех, кто слушает украинские песни в РФ

«По Москве-реке в центре курсируют кораблики. С палуб раздается разная увеселительная поп-музыка. Люди пляшут. И все ничего, но пляски под Сердючку и «Червону руту» выглядят насмешкой, безобразной, кривой», «Танцы под Сердючку и Ротару выглядят неуместно и некорректно. Для кого-то пляски под Сердючку, в принципе могут стать провокационной дискриминацией образа русского человека», – процитировала заслуженная артистка РФ сообщение подписчиков.