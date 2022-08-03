Актриса была возмущена тем, что россияне слушают песни Софии Ротару и Верки Сердючки, передает украинское издание Ivona.ua.
Мария Шукшина призвала писать доносы на тех, кто слушает украинские песни в РФ
Российская актриса и поклонница режима Путина Мария Шукшина, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, призвала писать доносы на жителей РФ, которые слушают песни украинских исполнителей, в частности Софии Ротару и Верки Сердючки.
Причиной такого заявления стало то, что с палуб теплоходов, курсирующих по Москве-реке, играли песни украинских исполнителей, под которые люди танцевали:
«По Москве-реке в центре курсируют кораблики. С палуб раздается разная увеселительная поп-музыка. Люди пляшут. И все ничего, но пляски под Сердючку и «Червону руту» выглядят насмешкой, безобразной, кривой», «Танцы под Сердючку и Ротару выглядят неуместно и некорректно. Для кого-то пляски под Сердючку, в принципе могут стать провокационной дискриминацией образа русского человека», – процитировала заслуженная артистка РФ сообщение подписчиков.
Шукшина поблагодарила «патриотов» за бдительность и заявила, что считает этот случай «незаурядным», поскольку во всю идет «война культурных кодов». Также она предложила обращаться в ФСБ, чтобы наказывали «нарушителей».