Ведущий Таави Либе рассказал в Instagram о ссадинах на теле и порванной майке. Что же случилось с журналистом?
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Скандально известный ведущий рассказал о падении с велосипеда: спина и плечо в ссадинах, майка порвана
Скандально известный ведущий рассказал о падении с велосипеда: спина и плечо в ссадинах, майка порвана
Под снимком журналист Таави Либе написал, что ни одно лето не обходится без ссадин, полученных на дороге. Однако те, что на фото, оказались довольно серьезными — рука бедного Таави в царапинах, кое-где сочится кровь, а майка, в которой он ехал, полностью разорвана. Снимок сделан в Испании.