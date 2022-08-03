Ср, 3.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Скандально известный ведущий рассказал о падении с велосипеда: спина и плечо в ссадинах, майка порвана

Limon.ee
Скандально известный ведущий рассказал о падении с велосипеда: спина и плечо в ссадинах, майка порвана
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Телеведущий Таави Либе.
Телеведущий Таави Либе. Фото: Erakogu

Ведущий Таави Либе рассказал в Instagram о ссадинах на теле и порванной майке. Что же случилось с журналистом?

Под снимком журналист Таави Либе написал, что ни одно лето не обходится без ссадин, полученных на дороге. Однако те, что на фото, оказались довольно серьезными — рука бедного Таави в царапинах, кое-где сочится кровь, а майка, в которой он ехал, полностью разорвана. Снимок сделан в Испании.

Ключевые слова
Наверх