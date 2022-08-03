Скандально известный ведущий рассказал о падении с велосипеда: спина и плечо в ссадинах, майка порвана

Под снимком журналист Таави Либе написал, что ни одно лето не обходится без ссадин, полученных на дороге. Однако те, что на фото, оказались довольно серьезными — рука бедного Таави в царапинах, кое-где сочится кровь, а майка, в которой он ехал, полностью разорвана. Снимок сделан в Испании.