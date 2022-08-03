ВИДЕО ⟩ Самая дорогая еда в «Макдональдсе»? Турист заплатил очень высокую цену за то, что забыл поесть

Эти продукты запрещены к ввозу в Австралию, и еда, которую вез пассажир, была конфискована, проверена на ящур и уничтожена, сообщает cnn.com.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как австралийские власти ввели новые строгие правила биобезопасности после вспышки ящура в Индонезии, и болезнь достигла Бали. Бали - очень популярное место отдыха среди австралийцев.

В пакет мер по биозащите, объявленный в прошлом месяце, входят гигиенические коврики во всех международных аэропортах Австралии и собаки биологической опасности в аэропортах Дарвина и Кэрнса.

Задача собак - обнюхивать сумки пассажиров, чтобы найти незадекларированную еду.

Зинта, собака, которая нашла еду из Макдональдса, является частью новой системы защиты биозащиты аэропорта Дарвина.

Строгие правила биобезопасности Австралии обусловлены тем, что в стране не было диагностировано ящура, и мы надеемся, что так будет и впредь.

По оценкам экспертов, распространение ящура в Австралии может привести к потерям до 80 миллиардов австралийских долларов (54 миллиарда евро).

"Это самый дорогой обед из Макдональдса, который может получить путешественник. Штраф в два раза превышает стоимость перелета на Бали, но я не испытываю сочувствия к людям, которые решили игнорировать строгие меры биобезопасности Австралии", – сказал министр сельского и лесного хозяйства Австралии Мюррей Уотт.

Ящур относительно безвреден для человека и при этом является одним из основных вирусных заболеваний копытных животных.

Вирус вызывает болезненные язвы и раны во рту и на ногах крупного рогатого скота, овец, свиней и коз. Это мешает им есть, а в некоторых случаях вызывает сильную хромоту и даже смерть.