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ВИДЕО ⟩ Самая дорогая еда в «Макдональдсе»? Турист заплатил очень высокую цену за то, что забыл поесть

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
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Самая дорогая еда в «Макдональдсе»? Турист заплатил очень высокую цену за то, что забыл поесть
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Austraalia Darwini rahvusvahelises lennujaamas Indoneesiast saabunud reisijalt konfiskeeritud toit, mille eest ta pidi maksma 2664 Austraalia dollarit (1811 eurot) trahvi
Austraalia Darwini rahvusvahelises lennujaamas Indoneesiast saabunud reisijalt konfiskeeritud toit, mille eest ta pidi maksma 2664 Austraalia dollarit (1811 eurot) trahvi Фото: Photo by Handout / Australian Ministry of Agriculture / AFP/Scanpix

Пассажир, летевший из Бали (Индонезия) в Дарвин (Австралия), заплатил очень высокую цену за то, о чем забыл.

Он был оштрафован на 2 664 австралийских доллара (1 832 евро) за два жареных яйца, сосиски МакМаффин и круассан с ветчиной, обнаруженные в его чемодане во время досмотра.

Эти продукты запрещены к ввозу в Австралию, и еда, которую вез пассажир, была конфискована, проверена на ящур и уничтожена, сообщает cnn.com. 

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как австралийские власти ввели новые строгие правила биобезопасности после вспышки ящура в Индонезии, и болезнь достигла Бали. Бали - очень популярное место отдыха среди австралийцев.

В пакет мер по биозащите, объявленный в прошлом месяце, входят гигиенические коврики во всех международных аэропортах Австралии и собаки биологической опасности в аэропортах Дарвина и Кэрнса.

Задача собак - обнюхивать сумки пассажиров, чтобы найти незадекларированную еду.

Зинта, собака, которая нашла еду из Макдональдса, является частью новой системы защиты биозащиты аэропорта Дарвина.

Строгие правила биобезопасности Австралии обусловлены тем, что в стране не было диагностировано ящура, и мы надеемся, что так будет и впредь.

По оценкам экспертов, распространение ящура в Австралии может привести к потерям до 80 миллиардов австралийских долларов (54 миллиарда евро).

"Это самый дорогой обед из Макдональдса, который может получить путешественник. Штраф в два раза превышает стоимость перелета на Бали, но я не испытываю сочувствия к людям, которые решили игнорировать строгие меры биобезопасности Австралии", – сказал министр сельского и лесного хозяйства Австралии Мюррей Уотт.

Ящур относительно безвреден для человека и при этом является одним из основных вирусных заболеваний копытных животных.

Вирус вызывает болезненные язвы и раны во рту и на ногах крупного рогатого скота, овец, свиней и коз. Это мешает им есть, а в некоторых случаях вызывает сильную хромоту и даже смерть.

Болезнь может передаваться от живых животных и обнаруживаться в мясных и молочных продуктах, а также в одежде, обуви или багаже людей, контактировавших с зараженными животными.

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