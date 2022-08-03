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В СМИ просочилась информация о гонораре Максима Галкина за выступление в Европе

Limon.ee
В СМИ просочилась информация о гонораре Максима Галкина за выступление в Европе
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Самое главное в концерте Максима Галкина – это программа, которую комик должен написать для своих стендапов. Затраты на оформление выступления – минимальны, он не нуждается ни в особом звуке, ни в свете, ни в декорациях. Главная фигура на сцене – Галкин.

У Максима Галкина за всю карьеру сложился большой наработанный пул связей, поэтому ему не составило труда организовать большой тур по Европе. Как заявляют СМИ, гонорар Галкина за выступление сейчас составляет около 100 000 евро.

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