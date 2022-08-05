Знаки Зодиака, которые с возрастом полнеют чаще других

С возрастом метаболизм заметно замедляется, это вполне естественный процесс. Однако астрологи уверены — многие знаки Зодиака склонны к полноте, и не всегда диеты и изменение образа жизни могут сильно помочь обратить ситуацию в свою пользу. Мы решили выяснить, каким знакам стоит быть осторожнее с гастрономическими увлечениями.

Телец

Этот знак чаще всего ведет размеренный образ жизни, не позволяя себе срывов. Но в том, что касается питания, Телец может позволить себе некоторые слабости, так как еда — одно из основных удовольствий для данного знака. Со спортом у Тельцов напряженные отношения, что вместе с любовью ко вкусной еде может привести к проблемам с принятием себя. Если до 30 лет Тельцы стараются пересиливать себя и держать фигуру если не в идеальном, то в очень хорошем состоянии, после 40—45 многие представители этого знака расслабляются, особенно часто это происходит после того, как Телец устроит личную жизнь и осядет дома. Только активность и желание стать лучшей версией себя может помочь Тельцу держать себя в форме.

Водолей

Знак, не уступающий Тельцам по медлительности. Эта черта приводит к большим проблемам для Водолея, которому всеми силами не хочется соблюдать режим, а постоянные тренировки для него становятся настоящим испытанием. Чем старше становится Водолей, тем больше сил ему приходится прикладывать к тому, чтобы не потерять форму, кроме того, среди представителей этого знака достаточно людей с пышными формами с самой юности, что заставляет этот знак тренировать силу воли с ранних лет.

Лев