ЛЮБОВЬ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК ⟩ Сделай и ты! Рецепты, которыми Меган Маркл покорила сердце принца Гарри

Психологи и эксперты пытаются понять, чем же Меган Маркл настолько очаровала принца Гарри. Беглый герцог называет ее «своей ожившей мечтой» и, кажется, готов на все ради жены. Кто-то уверен, что актриса умело пользуется психологическими манипуляциями, пишет WomanHit.ru.

Но сама Маркл считает, что залог ее счастливого брака — абсолютная поддержка, чувство юмора и… кулинарный талант. Во многих интервью Гарри заявлял, что банановый хлеб, который актриса испекла на одном из первых свиданий, покорил его.

Кроме выпечки, у Меган есть еще несколько коронных рецептов, которые обожает Гарри и маленький сын пары Арчи.

Фрикадельки из индейки

В детстве Меган очень любила блюда из птицы, а, став взрослой, нашла особенный рецепт, который стал хитом в ее семье. В фарш из индейки Маркл добавляет имбирь, острый перец и немного молока. Затем формирует шарики и тушит в овощном бульоне. Она считает, что специи выводят это блюдо на новый уровень.

Киноа с овощами

И Гарри, и Меган тщательно следят за фигурой, поэтому в качестве гарнира они предпочитают легкие диетические блюда. Один из любимых рецептов герцогов — кино с овощами.