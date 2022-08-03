Несмотря на то что попытка открыть 1 августа для финальных распродаж H&M перед окончательным уходом из России провалилась с треском, 2 августа администрация магазинов все-таки приоткрыла врата в Асгард. Тысячи россиян, соскучившихся по привычным ценникам, отправились скупать все, что только можно, пишет Super.
С УМА ПОСХОДИЛИ! ⟩ Два с половиной часа в очереди: как проходила распродажа H&M в Москве
«У вас 10 человек вышло, впустите следующих 10. Мы будем жаловаться! Что с вами не так?» — сегодня такие крики разносились по четырем московским торговым центрам: в «Авиапарке», «Метрополисе», «Мозаике» и «Европолисе». Всему виной финальная распродажа в H&M. Чтобы заполучить любимые носочки (да еще и по старым ценам), наиболее стойким из покупателей пришлось отстоять минимум два с половиной часа очереди.
Каждые 15 минут охрана традиционно пропускала по 10 человек, но в середине дня что-то пошло не так: из-за масштабного наплыва резко выросло время ожидания на вход, что стало поводом для массовых жалоб и скандалов с персоналом.
Квест из 137 человек, ажиотаж и «только спросить» не единственное испытание на прочность. Настоящий лабиринт ждал тех, кто попадал внутрь. Там выстраивалась дополнительная, не менее длинная очередь в кассу, которая все больше и больше прибавляла время ожидания на вход.
Если закрыть глаза на хаос в очередях, в самом магазине счастливчиков, оказавшихся внутри, ожидала тишь да гладь: приветливый персонал, старые ценники, летняя и осенняя коллекции, возможность быстро попасть в примерочную — все, как мы привыкли.