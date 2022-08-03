Что помогает Гвинет Пэлтроу выглядеть на десять лет моложе: раскрываем бьюти-секреты звезды

Ритуал, без которого не обходится ни один день звезды, — это массаж сухой щеткой. Он, по словам Пэлтроу, ускоряет кровообращение, поддерживает упругость и мягкость кожи. Актриса считает этот массаж своим главным бьюти-секретом.

Шелковистости и блеска волос Гвинет добивается с помощью масла. Она наносит его на пряди от корней до кончиков и оставляет на двадцать минут. Такой уход за волосами Пэлтроу практикует пару раз в неделю.

А чтобы отлично выглядеть на любом пресс-воле, знаменитость советует использовать масло для душа вместо геля. Гвинет уверяет, что оно лучше увлажняет кожу, быстрее впитывается в нее и вообще дает красивое сияние, которое потом отлично смотрится на фото. Сама Пэлтроу использует средство своего же бренда Goopgenes.

И последний обязательный ритуал — шампунь со скрабом. Такое средство очищает кожу головы и делает волосы мягче.