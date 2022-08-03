Гвинет Пэлтроу в этом году исполнится 50 лет! Сама актриса не раз признавалась, что сейчас довольна своей внешностью и фигурой даже больше, чем в молодости. Все потому, что только после тридцати она научилась заботиться о себе — правильно питаться, заниматься медитациями и использовать эффективные бьюти-средства. Короче, запоминаем секреты Гвинет, предлагает super.ru.
Что помогает Гвинет Пэлтроу выглядеть на десять лет моложе: раскрываем бьюти-секреты звезды
Ритуал, без которого не обходится ни один день звезды, — это массаж сухой щеткой. Он, по словам Пэлтроу, ускоряет кровообращение, поддерживает упругость и мягкость кожи. Актриса считает этот массаж своим главным бьюти-секретом.
Шелковистости и блеска волос Гвинет добивается с помощью масла. Она наносит его на пряди от корней до кончиков и оставляет на двадцать минут. Такой уход за волосами Пэлтроу практикует пару раз в неделю.
А чтобы отлично выглядеть на любом пресс-воле, знаменитость советует использовать масло для душа вместо геля. Гвинет уверяет, что оно лучше увлажняет кожу, быстрее впитывается в нее и вообще дает красивое сияние, которое потом отлично смотрится на фото. Сама Пэлтроу использует средство своего же бренда Goopgenes.
И последний обязательный ритуал — шампунь со скрабом. Такое средство очищает кожу головы и делает волосы мягче.
Пэлтроу убеждена: главное — это режим: «Когда я была моложе, у меня не было никакого распорядка (кроме моего утреннего кофе и курения. Потом я вдруг изменила то, как строила свой день, и заново посмотрела на себя. Распорядок — это мощное средство. Рутина продолжает помогать мне вносить значимые изменения в образ жизни».