Признайтесь, сколько раз посмотрели: Хайди Клум затмила всех откровенным видео в микро-купальнике

Снимки были сделаны во время отдыха с молодым супругом Томом Каулитцем и его братом Биллом на Сен-Барте. Однако на этом супермодель решила не останавливаться и опубликовала короткое видео, на котором позирует в бикини. Как отмечает Telegram-канал «Только никому», этот контент скорее предназначен для мужской аудитории, так как на записи Клум довольно откровенно показывает свои прелести, хотя все и скрыто под микро-купальником. Все дело в выбранном ракурсе для съемки и позе модели.