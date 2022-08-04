Признайтесь, сколько раз посмотрели: Хайди Клум затмила всех откровенным видео в микро-купальнике
Признайтесь, сколько раз посмотрели: Хайди Клум затмила всех откровенным видео в микро-купальнике
Немецкая супермодель Хайди Клум в свои 49 лет имеет превосходную, едва ли не девичью фигуру, регулярно демонстрируя ее своим подписчикам. Модель решила побаловать своих поклонников фото топлес, однако к камере она встала спиной вполоборота. Образ соблазнительницы Клум дополнила распущенными волосами и белыми бикини на завязках. При этом свою грудь она прикрывает рукой. Также Хайди опубликовала фото в купальнике, который мало что скрывает от глаз подписчиков, а лишь подчёркивает прекрасную фигуру модели.
Хайди Клум
Инстаграм
Снимки были сделаны во время отдыха с молодым супругом Томом Каулитцем и его братом Биллом на Сен-Барте. Однако на этом супермодель решила не останавливаться и опубликовала короткое видео, на котором позирует в бикини. Как отмечает Telegram-канал «Только никому», этот контент скорее предназначен для мужской аудитории, так как на записи Клум довольно откровенно показывает свои прелести, хотя все и скрыто под микро-купальником. Все дело в выбранном ракурсе для съемки и позе модели.
После такой публикации журналисты назвали немку «щедрой душой». «Признайтесь, сколько раз посмотрели?» – поинтересовались авторы канала у подписчиков.
Сама же Хайди неоднократно говорила, что демонстрация своего тела является в ее возрасте своего рода визитной карточкой, так как после 40-45 лет женскую фигуру довольно трудно сохранить в прекрасной форме, а для модели это особенно важно, так как это ее профессия.
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