КОНЕЦ ЭПОХИ ⟩ Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках

На прошлой неделе Coca-Cola сообщила, что значительные изменения коснутся упаковки Sprite – в дальнейшем напиток будут наливать в прозрачные пластиковые бутылки, а зеленые бутылки станут историей. Это делается в связи с тем, что компания становится более ответственной в вопросах окружающей среды.

Указывается, что Sprite в зеленых пластиковых бутылках содержит зеленый полиэтилентерефталат. Это химическое соединение фактически не позволяет переработать использованный пластик в новые бутылки, а компания ищет возможности, как снизить отходы пластика.

«Отказ от цветов в бутылках позволит увеличить качество переработанного материала», – заявил руководитель компании-партнера Coca-Cola, производителя пластиковой упаковки R3CYCLE, Джулиан Очоа.

«Чистые пластиковые бутылки можно легко переработать и произвести новые бутылки, способствуя, таким образом, обороту в сфере экономики пластика», – сказал Очоа.

В Coca-Cola отмечают, что зеленый цвет полностью не исчезнет, он по-прежнему останется на этикетках Sprite.

Другие напитки производства Coca-Cola, в которых также используются зеленые бутылки, например Fresca, Seagram’s и другие, также вскоре получат новые, прозрачные бутылки.

На прошлой неделе Coca-Cola сообщила о результатах за второй квартал. Указывается, что показатели прибыли были выше, чем планировалось, и это объясняется большим спросом, что позволило увеличить прогнозы финансовых показателей на будущий год.