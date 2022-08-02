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У берегов Великобритании акула напала на человека

Впервые за 175 лет!
Limon.ee
У берегов Великобритании акула напала на человека
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Акула. Фото иллюстративное.
Акула. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Женщина подверглась нападению акулы у берегов Британии впервые за 175 лет, пишет LADBible.

По данным СМИ, жертвой нападения стала пловчиха, которая занималась сноркелингом у берегов Корнуолла. Акула вцепилась в ногу британки, но после борьбы отпустила женщину. Пострадавшая смогла доплыть до берега, где ей оказали необходимую помощь.

«Команда береговой охраны встретила пострадавшую и передала в руки врачам скорой помощи», – говорится в заявлении.

На данный момент неизвестно, какая именно акула напала на женщину, однако местные власти отметили, что последний такой случай был зафиксирован 175 лет назад. На данный момент британка находится в больнице, где продолжает свое лечение, пишет Газета.ru.

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