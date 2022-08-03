В популярном заведении в районе Каламая произошла кража. Ночью неизвестный решил набить рюкзак сотрудника бара алкоголем, обчистив тем самым ползаведения.
КАЛАМАЯСКИЕ СТРАСТИ ⟩ Мужчина вынес полбара неординарным способом
Находящийся в двух шагах от Балтийского вокзала новомодный бар Uus Laine привлекает гостей, помимо прочего, стильным интерьером и молодежной и веселой атмосферой.
В понедельник, 25 июля, в баре проходила привычная для этого места вечеринка. «Вечеринка в понедельник», - спросите вы? Что ж, для Uus Laine это в порядке вещей. Время незаметно перетекло в следующие сутки, когда около трех часов ночи 26 июля неизвестный мужчина бесцеремонно вошел в комнату персонала, где набил рюкзак одного из сотрудников хорошим товаром, а точнее, дорогим алкоголем, после чего покинул место преступления. Чтобы найти злоумышленника, было подано заявление в полицию и размещено сообщение в группе жителей Каламая в Facebook.
«В какой-то момент мы поняли, что сумка пропала, а по камере наблюдения ведь можно проследить, что произошло. Кражу обнаружили относительно сразу, может быть, максимум через полчаса», - говорит Мадис Лигема, владелец бара Uus Laine.
«Что я могу сказать... это очень нахальный поступок», - с грустью комментирует владелец бара. «Как будто это было средь бела дня, хотя и ночью. В баре находилось много людей».
Лигема верит, что наша полиция поймает вора. Бармен признает, что подобные случаи уже были, и полиция всегда ловила воров через некоторое время.
О каких потерях идет речь? «Ну, я думаю, что любой ущерб, который наносит вор, неисчислим в том смысле, что это рушит ваши идеальные представления о людях и возвращает к реальности этого мира. Когда кто-то приходит и отнимает у тебя что-то – это очень неприятное чувство. Остальное – это просто цифры, деньги».
«Не все люди такие. Но сейчас людям приходится нелегко», - признает Лигема.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов подтвердила, что дело было зарегистрировано в полиции и в настоящее время рассматривается.
Не первый инцидент за это лето
Подобные случаи уже были. В канун главного летнего праздника управляющий кафе Opera, ресторана Pomo и клуба Vatican в Таллинне сообщил в социальных сетях, что в канун Иванова дня в его заведениях, расположенных в одном здании, дважды побывал вор. «Помогите найти вора! Оказался в ресторане, украл деньги и алкоголь», - написал управляющий в социальных сетях.
Также в конце июня был взломан фуд-трак, припаркованный возле здания тартуского рынка. Мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрал с собой наличные деньги и ящик пива.