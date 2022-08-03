КАЛАМАЯСКИЕ СТРАСТИ ⟩ Мужчина вынес полбара неординарным способом

Находящийся в двух шагах от Балтийского вокзала новомодный бар Uus Laine привлекает гостей, помимо прочего, стильным интерьером и молодежной и веселой атмосферой.

В понедельник, 25 июля, в баре проходила привычная для этого места вечеринка. «Вечеринка в понедельник», - спросите вы? Что ж, для Uus Laine это в порядке вещей. Время незаметно перетекло в следующие сутки, когда около трех часов ночи 26 июля неизвестный мужчина бесцеремонно вошел в комнату персонала, где набил рюкзак одного из сотрудников хорошим товаром, а точнее, дорогим алкоголем, после чего покинул место преступления. Чтобы найти злоумышленника, было подано заявление в полицию и размещено сообщение в группе жителей Каламая в Facebook.

Неизвестный мужчина, который нагрузил рюкзак сотрудника алкоголем. Работники бара поделились его фото в Facebook и предостерегли остальных от подобных эксцессов. Фото: Kuvatõmmis Kalamaja Facebooki grupist

«В какой-то момент мы поняли, что сумка пропала, а по камере наблюдения ведь можно проследить, что произошло. Кражу обнаружили относительно сразу, может быть, максимум через полчаса», - говорит Мадис Лигема, владелец бара Uus Laine.

«Что я могу сказать... это очень нахальный поступок», - с грустью комментирует владелец бара. «Как будто это было средь бела дня, хотя и ночью. В баре находилось много людей».

Лигема верит, что наша полиция поймает вора. Бармен признает, что подобные случаи уже были, и полиция всегда ловила воров через некоторое время.