Через два месяца после родов Рианна представила новую кампанию бренда Savage x Fenty со своим участием. На новых фото певица позирует в топе с декольте с простым цветочным узором, пишет Сплетник.
Рианна снялась в рекламе своего бельевого бренда через два месяца после родов
Это первая довольно откровенная фотосессия Рианны после того, как она впервые стала матерью в мае этого года. Сама певица не говорила, когда именно состоялась фотосессия, но поклонники уверены, что снимки были сделаны недавно.
В комментариях в Instagram бренда фанаты восхищаются формой певицы и радуются тому, что она так быстро вернулась к модным съемкам.
И трех месяцев не прошло после родов, и вау,
– написал пользователь @lild224.
Вот это мама!
– написал пользователь @robnfentee.
Грудь мамочки,
– написал пользователь @milliemuzee, имея в виду, что грудь певицы увеличилась, как у кормящей мамы.
После родов Рианна на некоторое время стала вести более закрытый образ жизни и реже появлялась на публике, в основном сопровождая своего бойфренда и отца ребенка A$AP Rocky во время его концертов.
Однако Рианна уже готова вернуться и к работе, ведь у нее много планов. Источники Hollywood Life сообщают, что певица работает над линейкой для беременных.
Она хочет изменить представление о беременных женщинах, создав бренд, который позволит им по-прежнему чувствовать себя сексуальными и красивыми во время беременности,
– сказал инсайдер.
«Беременные» луки самой Рианны в свое время стали едва ли не самыми обсуждаемыми звездными образами и действительно повлияли на тренды — копировать ее наряды с открытым животом стали многие беременные женщины.