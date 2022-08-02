Рианна снялась в рекламе своего бельевого бренда через два месяца после родов

Это первая довольно откровенная фотосессия Рианны после того, как она впервые стала матерью в мае этого года. Сама певица не говорила, когда именно состоялась фотосессия, но поклонники уверены, что снимки были сделаны недавно.

В комментариях в Instagram бренда фанаты восхищаются формой певицы и радуются тому, что она так быстро вернулась к модным съемкам.

И трех месяцев не прошло после родов, и вау,

– написал пользователь @lild224.

Вот это мама!

– написал пользователь @robnfentee.

Грудь мамочки,

– написал пользователь @milliemuzee, имея в виду, что грудь певицы увеличилась, как у кормящей мамы.

После родов Рианна на некоторое время стала вести более закрытый образ жизни и реже появлялась на публике, в основном сопровождая своего бойфренда и отца ребенка A$AP Rocky во время его концертов.

Однако Рианна уже готова вернуться и к работе, ведь у нее много планов. Источники Hollywood Life сообщают, что певица работает над линейкой для беременных.

Она хочет изменить представление о беременных женщинах, создав бренд, который позволит им по-прежнему чувствовать себя сексуальными и красивыми во время беременности,

– сказал инсайдер.