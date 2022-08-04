ВИДЕО ⟩ «Пенная вечеринка» на мойке самообслуживания в Таллинне: это вообще нормально, что они там вытворяют без одежды?

Современная молодежь способна найти развлечение практически везде, даже на автомойках. Молодые люди по всему миру приезжают на мойки и моют не только машину, но и себя, устраивая пенную вечеринку.

При этом многие не стесняются оголять свои телеса и обливать друзей мощной струей воды или пены. «Крутая пенная вечеринка, надо будет тоже так попробовать», – пишет один из пользователей TikTok.

В тоже время комментаторы не удивляются невероятной популярности тренда именно сейчас, летом 2022 года: «А что вы хотели, такое жаркое лето и высокие цены, один выход: найти недорогое водное развлечение – устроить водное шоу на автомойке и за одно помыть машину».

В прочем, популярное развлечение на автомойках докатилось и до Эстонии. Смотрите, какое фееричное шоу устроили молодые люди на одной из таллиннских моек!

ВНИМАНИЕ! В видео содержится нецензурная лексика!

Опасен ли для здоровья популярный тренд молодежи? Работник автомойки AutoSpa Сергей рассказал, что все зависит от типа используемого моющего раствора. «Если используются органические моющие средства, которые используем и мы, то это безопасно как для автомобиля, так и для тела человека. Химия, безусловно, может иметь более тяжелые последствия, особенно с высоким содержанием кислот или щелочей», – рассказал Сергей. «Никто не знает, какую химию и в какой концентрации используют автомойки самообслуживания. На мой взгляд – это опасно. Последствия могут быть плачевные: ожоги и даже выпадания волос». НЕ ПОВТОРЯЙТЕ УВИДЕННОЕ! ЭТО МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!