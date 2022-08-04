Популярный в мире тренд дошел и до Эстонии! В последнее время многие пользователи Сети публиковали видео, на которых автомойку используют не только для мытья автомобиля, но и как развлечение...
ВИДЕО ⟩ «Пенная вечеринка» на мойке самообслуживания в Таллинне: это вообще нормально, что они там вытворяют без одежды?
Современная молодежь способна найти развлечение практически везде, даже на автомойках. Молодые люди по всему миру приезжают на мойки и моют не только машину, но и себя, устраивая пенную вечеринку.
@lukeboomers Normal carwash day with the boys pt. 2 🔥 #viral #carwash #fy #foryou #fyp #fakebody ♬ Lights - Em1r
При этом многие не стесняются оголять свои телеса и обливать друзей мощной струей воды или пены. «Крутая пенная вечеринка, надо будет тоже так попробовать», – пишет один из пользователей TikTok.
@marcuslye who wants their car washed next #fyp #carwash #viral ♬ Lights - Em1r
В тоже время комментаторы не удивляются невероятной популярности тренда именно сейчас, летом 2022 года: «А что вы хотели, такое жаркое лето и высокие цены, один выход: найти недорогое водное развлечение – устроить водное шоу на автомойке и за одно помыть машину».
@letsnastja I did it #fy #foryoupage #fyp #viral #carwash #2022 ♬ Lights - Em1r
В прочем, популярное развлечение на автомойках докатилось и до Эстонии. Смотрите, какое фееричное шоу устроили молодые люди на одной из таллиннских моек!
ВНИМАНИЕ! В видео содержится нецензурная лексика!
@romzan8888 carwash 🤣🤣🤣#tiktok #fyp #fypシ #rec #recommendations #рек#врек #таллинн #tallinn#carwash ♬ оригинальный звук - RoMZaN
Опасен ли для здоровья популярный тренд молодежи?
Работник автомойки AutoSpa Сергей рассказал, что все зависит от типа используемого моющего раствора. «Если используются органические моющие средства, которые используем и мы, то это безопасно как для автомобиля, так и для тела человека. Химия, безусловно, может иметь более тяжелые последствия, особенно с высоким содержанием кислот или щелочей», – рассказал Сергей.
«Никто не знает, какую химию и в какой концентрации используют автомойки самообслуживания. На мой взгляд – это опасно. Последствия могут быть плачевные: ожоги и даже выпадания волос».
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Редакция Limon связалась с пресс-службой полиции. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что это не является нарушением закона. «Полиции сообщения о подобных случаях не поступали. Важно учитывать, что за все последствия человек будет нести ответственность сам», – сказала Анника Максимов.