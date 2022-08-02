В Сиднее миллионершу заподозрили в интимной связи с 14-летним подростком. Об этом сообщает News.com.au.
Миллионерша занялась сексом с 14-летним подростком и попала под суд
Миллионерша занялась сексом с 14-летним подростком и попала под суд
По данным издания, в мае 2021 года 45-летняя предпринимательница, находясь в нетрезвом состоянии, четыре раза за один день занялась сексом с 14-летним подростком.
Женщину задержали и отказались выпустить под залог. Миллионерша отрицала свою вину и пыталась убедить прокурора, что секс с подростком был по взаимному согласию.
Адвокат предпринимательницы, выступив на суде, заявил, что если обвиняемая останется в тюрьме, ее компания потеряет миллионы долларов.
1 августа 2022 года женщину освободили под залог с условием, что ей запрещено общаться со свидетелями обвинения. Предпринимательница обязана жить в поместье своих родителей до конца судебного разбирательства.
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