Миллионерша занялась сексом с 14-летним подростком и попала под суд

По данным издания, в мае 2021 года 45-летняя предпринимательница, находясь в нетрезвом состоянии, четыре раза за один день занялась сексом с 14-летним подростком.

Женщину задержали и отказались выпустить под залог. Миллионерша отрицала свою вину и пыталась убедить прокурора, что секс с подростком был по взаимному согласию.

Адвокат предпринимательницы, выступив на суде, заявил, что если обвиняемая останется в тюрьме, ее компания потеряет миллионы долларов.