Что идет не так: ТОП-10 главных ошибок в уходе за кожей

1. Не стоит скрабировать лицо собственноручно (особенно средствами с крупными абразивными частичками). Сейчас есть более мягкие энзимные пилинги, гоммажи, «скатки».

2. Старайтесь пить воду до 19:00 и ни в коем случае не делайте это на ночь. Иначе будьте готовы к заломам на лице, отекам или даже скачкам артериального давления.

3. Не устраивайте домашнюю механическую чистку лица, проще говоря, не давите прыщи и черные точки. Это грозит рубцами и расширенными порами, не говоря уже о риске занести инфекцию.

4. Не обесцвечивайте волоски над верхней губой: так вы стимулируете их рост (спасибо перекиси водорода) и делаете невозможной фотоэпиляцию.

5. Не усердствуйте с химическими пилингами в зрелом возрасте и при склонности к пигментации.

6. Сутулость и второй подбородок тесно взаимосвязаны, поэтому не откладывайте в долгий ящик коррекцию осанки при необходимости.

7. Не переедайте и не запивайте, например, чаем со сладостями плотный ужин. Контур лица вам этого не простит.

8. Если не можете отказаться от сладкого совсем, постепенно снижайте его количество в рационе. И речь в данном случае не о лишних кг, а о гликировании коллагена — именно это и провоцирует потерю упругости и эластичности кожи.

9. Не загорайте на открытом солнце, разве что в тени и с фотозащитой: преждевременное старение кожи грозит всем любителям часами лежать на пляже. Тут резонно задаться вопросом о витамине Д, но, как оказалось, его суточная доза вырабатывается всего за 20 минут пребывания на солнце.