Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Эстонский стилист рассказала, в каком платье хотела бы встретить любовь с первого взгляда

Limon.ee
Эстонский стилист рассказала, в каком платье хотела бы встретить любовь с первого взгляда
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Работа стилиста программы Reporter Габриэлы Кивимяги особенная: она выбирает одежду не только для других ведущих, но и для себя.

«Если говорить о море моды, то мне больше нравятся яркие женственные платья с узорами, которые подчеркивают и мою женственность», – говорит Габриэла.

Но какое платье выбрала бы Габриэла, если бы узнала, что сегодня встретит любовь с первого взгляда?

Если бы я узнала, что точно встречу Его сегодня, я бы сразила его красным платьем,

– призналась стилист.

Смотри видео!

Ключевые слова
Наверх