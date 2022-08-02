Работа стилиста программы Reporter Габриэлы Кивимяги особенная: она выбирает одежду не только для других ведущих, но и для себя.
Эстонский стилист рассказала, в каком платье хотела бы встретить любовь с первого взгляда
Эстонский стилист рассказала, в каком платье хотела бы встретить любовь с первого взгляда
«Если говорить о море моды, то мне больше нравятся яркие женственные платья с узорами, которые подчеркивают и мою женственность», – говорит Габриэла.
Но какое платье выбрала бы Габриэла, если бы узнала, что сегодня встретит любовь с первого взгляда?
Если бы я узнала, что точно встречу Его сегодня, я бы сразила его красным платьем,
– призналась стилист.
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