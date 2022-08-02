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Российская кампания: название Финского залива следует изменить, если Финляндия запретит туристические визы для россиян

Limon.ee Инна-Катрин Хейн
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Российская кампания: название Финского залива следует изменить, если Финляндия запретит туристические визы для россиян
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Люди на прогулке у Финского залива в Санкт-Петербурге. 1 июня 2022 года.
Люди на прогулке у Финского залива в Санкт-Петербурге. 1 июня 2022 года. Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/Scanpix

Россиянин Анатолий Киреев начал кампанию на странице change.org за то, чтобы Финский залив переименовали в озеро Котлино, если Финляндия откажет россиянам в выдаче шенгенских туристических виз, пишет Elu24.

Он добавил, что россияне тратят деньги и время на получение визы, но теперь финские политики решили, что россиянам в Финляндии больше не рады, пишет iltalehti.fi.

По сообщениям российских СМИ, инициатива Киреева получила широкую поддержку в России. На странице neva.today можно проголосовать, поддерживаете ли вы смену названия.

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