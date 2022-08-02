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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Полиция со служебной собакой разыскивает водителя, вылетевшего на арендованном автомобиле в кювет и скрывшегося в лесу

Новость дополняется!
Limon.ee Таави Сепп
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Полиция со служебной собакой разыскивает водителя, вылетевшего на арендованном автомобиле в кювет и скрывшегося в лесу
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Bolt Drive rendiautoga sõideti Tallinn-Paldiski maanteel kraavi.
Bolt Drive rendiautoga sõideti Tallinn-Paldiski maanteel kraavi. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

В понедельник около 21 часа арендованный автомобиль Bolt Drive съехал с дороги в Клоога. Мужчина, управлявший автомобилем, сбежал с места происшествия в лес. Незадолго до 23:00 полиция все еще искала мужчину. Смотрите в галерее, что осталось от арендованного автомобиля, который после аварии был перевезен на стоянку Департамента полиции и погранохраны, пишет Elu24.

В группе EZ-дуны! в Facebook в понедельник вечером была опубликована фотография трассы Таллинн-Палдиски, на которой можно увидеть арендный автомобиль Bolt Drive, съехавший в кювет.

Вчера вечером полиции подтвердили порталу Elu24, что дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа около 21:00 на 38-м километре шоссе Таллинн-Палдиски. «По предварительным данным, в машине находились четыре человека, все они выбрались из автомобиля самостоятельно. Мужчина, управлявший автомобилем, скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивает патруль со служебной собакой», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк.

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