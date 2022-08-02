В понедельник около 21 часа арендованный автомобиль Bolt Drive съехал с дороги в Клоога. Мужчина, управлявший автомобилем, сбежал с места происшествия в лес. Незадолго до 23:00 полиция все еще искала мужчину. Смотрите в галерее, что осталось от арендованного автомобиля, который после аварии был перевезен на стоянку Департамента полиции и погранохраны, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Полиция со служебной собакой разыскивает водителя, вылетевшего на арендованном автомобиле в кювет и скрывшегося в лесу
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Полиция со служебной собакой разыскивает водителя, вылетевшего на арендованном автомобиле в кювет и скрывшегося в лесу
В группе EZ-дуны! в Facebook в понедельник вечером была опубликована фотография трассы Таллинн-Палдиски, на которой можно увидеть арендный автомобиль Bolt Drive, съехавший в кювет.
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