Продюсер Софии Ротару рассекретил, в какую страну она сбежала от войны

На пятый день войны в Украине известная певица София Ротару опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что остается в родной стране и находится в Киеве. Артистка поддержала украинских защитников и осудила ракетные обстрелы мирных жителей российской армией. Эта публикация стала единственной на странице Софии Михайловны после начала войны. Поклонники исполнительницы долгое время в недоумении, куда делась знаменитость, и почему она перестала говорить о вторжении РФ, пишет Ivona.ua.