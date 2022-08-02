Где сейчас живет 74-летняя украинская артистка?
Продюсер Софии Ротару рассекретил, в какую страну она сбежала от войны
На пятый день войны в Украине известная певица София Ротару опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что остается в родной стране и находится в Киеве. Артистка поддержала украинских защитников и осудила ракетные обстрелы мирных жителей российской армией. Эта публикация стала единственной на странице Софии Михайловны после начала войны. Поклонники исполнительницы долгое время в недоумении, куда делась знаменитость, и почему она перестала говорить о вторжении РФ, пишет Ivona.ua.
Следующее упоминание о войне на странице Ротару появилось только спустя четыре месяца боевых действий. Певица отреагировала на события в ТЦ «Амстор», выставив в Instagram-storys траурную свечу с датой трагедии и названием города. Позже она в storys также осудила ракетный удар по Виннице и поздравила сограждан с Днем украинской государственности.
А на днях продюсер 74-летней звезды рассекретил, что Ротару все-таки выехала из Украины. Леонид Дзюник сообщил СМИ, что София Михайловна сейчас живет в США. По словам концертного директора, Путин предлагал артистке российское гражданство, но она отказалась.
«Она остается на своей стороне, которую она выбрала после того, как отказалась от российского гражданства, предложенного Путиным. Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей "Я, ты, он, она! Вместе — целая страна"», — прокомментировал Дзюник.