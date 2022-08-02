Рекомендации от Илоны Калдре на август: теперь-то вы точно преодолеете все невзгоды!

«Вот вам мои рекомендации на август. Человек может всё, пока он ничего не делает. Последнее время многие что-то философствовать больше настроены, чем действовать. Поскольку характер у многих из нас в большинстве своем общительный, то некоторые считают своим долгом рассказать всем о том, какие они умные и замечательные. А ведь так и есть. Никто и не спорит. Только вот мой вам дружеский совет, критиканские нотки поубавьте.

А то вы не только на своей улыбчивой персоне замыкаетесь, вы, предпочитая полеживать на диване, готовы космонавтам рассказать, как там в небе летать. Не будучи ни разу космонавтом-то. Впрочем, сценарий жизни на ближайшее время у многих из нас и правда спокойный и неторопливый. Глядишь, и самим скоро надоест такая размеренность. Проблема может оказаться в том, что кому-то из окружения философские измышления могут надоесть гораздо раньше. Если соберетесь развить бурную деятельность, помните о том, что последний месяц лета начинать надо плавно и осторожно, заручиться поддержкой удачи, и не штурмовать вершины.