Узнайте, у каких звезд самый активный аккаунт в Instagram
ВЫ ПОДПИСАНЫ НА НИХ? ⟩ ТОП-10 самых влиятельных знаменитостей в Instagram
У знаменитостей миллионы подписчиков в социальных сетях, но не каждая аудитория обязательно качественная. За прошедшие годы звезды накопили огромное количество подписчиков в Instagram, но это не обязательно означает, что их контент влиятельный, или что их аудитория вовлечена, или даже реальна? пишет ivona.ua.
Компания HypeAuditor – платформа для проверки подлинности аккаунтов в Instagram на базе искусственного интеллекта, оценивает качество пользовательской аудитории и использует алгоритмы для выявления поддельных аккаунтов. Они определили текущую десятку самых влиятельных людей в Instagram в США по состоянию на июль, и вы можете быть удивлены, кто есть, а кто нет в этом списке.
10. Том Холланд - 67.6M
9. Лиса из BLACKPINK - 80.4M
8. Билли Айлиш - 104M
7. Дженни из BLACKPINK - 68.5M
6. V ( Ким Тхэхён) из BTS - 48.3M
5. Зендая - 149М
4. Кендалл Дженнер - 251M
3. Ариана Гранде - 324M
2. Селена Гомес - 339M
1. Кайли Дженнер - 362M