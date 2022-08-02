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ВЫ ПОДПИСАНЫ НА НИХ? ⟩ ТОП-10 самых влиятельных знаменитостей в Instagram

Limon.ee
ТОП-10 самых влиятельных знаменитостей в Instagram
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Знаменитости в Инстаграме. Иллюстративное фото
Знаменитости в Инстаграме. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Узнайте, у каких звезд самый активный аккаунт в Instagram

У знаменитостей миллионы подписчиков в социальных сетях, но не каждая аудитория обязательно качественная. За прошедшие годы звезды накопили огромное количество подписчиков в Instagram, но это не обязательно означает, что их контент влиятельный, или что их аудитория вовлечена, или даже реальна? пишет ivona.ua.

Компания HypeAuditor – платформа для проверки подлинности аккаунтов в Instagram на базе искусственного интеллекта, оценивает качество пользовательской аудитории и использует алгоритмы для выявления поддельных аккаунтов. Они определили текущую десятку самых влиятельных людей в Instagram в США по состоянию на июль, и вы можете быть удивлены, кто есть, а кто нет в этом списке.

10. Том Холланд - 67.6M

9. Лиса из BLACKPINK - 80.4M

8. Билли Айлиш - 104M

7. Дженни из BLACKPINK - 68.5M

6. V ( Ким Тхэхён) из BTS - 48.3M

5. Зендая - 149М

4. Кендалл Дженнер - 251M

3. Ариана Гранде - 324M

2. Селена Гомес - 339M

1. Кайли Дженнер - 362M

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