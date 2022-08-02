ВЫ ПОДПИСАНЫ НА НИХ? ⟩ ТОП-10 самых влиятельных знаменитостей в Instagram

У знаменитостей миллионы подписчиков в социальных сетях, но не каждая аудитория обязательно качественная. За прошедшие годы звезды накопили огромное количество подписчиков в Instagram, но это не обязательно означает, что их контент влиятельный, или что их аудитория вовлечена, или даже реальна? пишет ivona.ua.

Компания HypeAuditor – платформа для проверки подлинности аккаунтов в Instagram на базе искусственного интеллекта, оценивает качество пользовательской аудитории и использует алгоритмы для выявления поддельных аккаунтов. Они определили текущую десятку самых влиятельных людей в Instagram в США по состоянию на июль, и вы можете быть удивлены, кто есть, а кто нет в этом списке.