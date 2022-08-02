Шесть ошибок при стирке, которые портят ваши вещи и ломают машинку

Стирка - обыденное дело для каждого, но к этому занятию нужно подходить с максимально ответственностью, поскольку одно неверное движение может лишить вас любимых вещей или даже самой стиралки.

Главред разбирался, что нельзя делать при стирке и почему портятся вещи после стирки.

Следите за температурой

Мало кто знает, что при стирке на низких температурах вещи лучше хранят форму и цвет и меньше изнашиваются. К тому же теплая и прохладная вода справляется с загрязнениями ничуть не хуже, чем горячая, если у вас хорошая машина и порошок.

Поэтому на 60 °С стоит стирать только белье, полотенца и пеленки, чтобы их продезинфицировать. Для всего остального хватит и более низких температур.

Не перебарщивайте с порошком и кондиционером для белья

Избыток порошка может привести к скоплению грязи на одежде, засорению контейнера для моющих средств и неприятному запаху из стиральной машины, а из-за слишком большого количества кондиционера вещи хуже прополаскиваются.

Поэтому внимательно читайте дозировки, указанные на упаковках, и не забывайте о мерной чашке. Если же вещи очень грязные, используйте режим предварительной стирки или запустите два цикла.

Кондиционер нужен не всем вещам