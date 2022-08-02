На шоу хаоса и жестокости в Лондоне Леди Гага ошарашила зрителей магическим трюком

Незабываемая ночь прошла в пятницу на лондонском стадионе “Тоттенхэм Хотспур”, где выступала несравненная Леди Гага.

Эпатажная исполнительница вернулась на сцену и покорила аудиторию широтой артистического размаха. Певица продемонстрировала публике шоу, под названием «Музей жестокости. Костюмы и антураж вполне соответствовали причудливому названию: некоторые сцены из выступления звезды напоминали какие-то средневековые пыточные столы. «Это шоу посвящено тому, что я всегда любила: искусству, моде, танцам, музыке, технологиям, поэзии и тому, как все эти вещи работают вместе”, – объяснила звезда.

За ночь певица несколько раз меняла свои откровенные наряды. Футуристические боди сменялись металлизированными костюмами в стиле Грейс Джонс. А её вызывающий макияж был похож на посмертную маску, что только добавляло эпатажа.

Нельзя не вспомнить недавнее событие, которое потрясло публику не меньше, чем сценические образы артистки. Так, на концерте в Дюссельдорфе отмороженный фанат бросил в певицу майку. И тут случилось чудо: вещь зависла в воздухе метрах в трех от Гаги, как будто ее остановило невидимое препятствие.