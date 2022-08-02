По мнению специалистов, продолжительность жизни зависит от созвездия, под которым родился человек, пишет Topnews.
Астрологи назвали знак Зодиака с самой короткой жизнью
Астрологи назвали знак Зодиака с самой короткой жизнью
Одни могут долго и без болезней прожить целый век, а другие отличаются наиболее короткой жизнью.
После проведения собственных расчетов специалисты пришли к выводу что есть такой знак Зодиака, который наделяет своих владельцев более короткой, по сравнению с остальными, продолжительностью жизни.
Этим знаком астрологи считают Скорпионов. По словам специалистов, в среднем продолжительность жизни таких людей составляет 63 года.
В качестве причины такой ситуации астрологи называют невнимательное отношение Скорпионов к своему здоровью и игнорирование сигналов о проблемах в организме.
Этот знак часто страдает заболеваниями ЖКТ и почек, что может привести к серьезным проблемам и к более ранней смерти. В качестве рекомендации специалисты советуют Скорпионам быть внимательнее к себе и чаще проходить обследования у врачей.
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