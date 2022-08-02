Астрологи назвали знак Зодиака с самой короткой жизнью

Одни могут долго и без болезней прожить целый век, а другие отличаются наиболее короткой жизнью.

После проведения собственных расчетов специалисты пришли к выводу что есть такой знак Зодиака, который наделяет своих владельцев более короткой, по сравнению с остальными, продолжительностью жизни.

Этим знаком астрологи считают Скорпионов. По словам специалистов, в среднем продолжительность жизни таких людей составляет 63 года.

В качестве причины такой ситуации астрологи называют невнимательное отношение Скорпионов к своему здоровью и игнорирование сигналов о проблемах в организме.