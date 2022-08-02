airBaltic меняет требования к форме: работники могут демонстрировать тату и пирсинг

«Ранее мы применяли такие же правила, как и большая часть авиакомпаний - татуировки были разрешены только в случае, если их легко спрятать под стандартной формой. Теперь мы значительно смягчили эти требования, позволив нашим работникам, если они этого хотят, демонстрировать свою индивидуальность татуировками, прическами или пирсингом, нося при этом нашу стильную форму. Становясь все более разнообразными и инклюзивными, мы призываем всех мотивированных профессионалов присоединиться к нашей команде», - заявила Алина Аронберга, старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом.