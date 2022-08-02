Авиакомпания airBaltic недавно изменила правила, относящиеся к форме одежды, облегчив требования для членов экипажа, пилотов и наземных сотрудников. Теперь большая часть татуировок и пирсинга может оставаться видимой и во время исполнения служебных обязанностей, сообщили RUS TVNET в пресс-службе авиакомпании.
airBaltic меняет требования к форме: работники могут демонстрировать тату и пирсинг
«Ранее мы применяли такие же правила, как и большая часть авиакомпаний - татуировки были разрешены только в случае, если их легко спрятать под стандартной формой. Теперь мы значительно смягчили эти требования, позволив нашим работникам, если они этого хотят, демонстрировать свою индивидуальность татуировками, прическами или пирсингом, нося при этом нашу стильную форму. Становясь все более разнообразными и инклюзивными, мы призываем всех мотивированных профессионалов присоединиться к нашей команде», - заявила Алина Аронберга, старший вице-президент airBaltic по вопросам управления персоналом.
Чтобы стать членом экипажа самолета, airBaltic предлагает оплаченное восьминедельное обучение. Кандидату должно быть минимум 18 лет, у него должен быть аттестат о среднем образовании и хорошее знание латышского и английского языков. Татуировки на шее, лице и голове, а также потенциально оскорбительные татуировки во время исполнения обязанностей должны быть закрыты.