Эстонский бренд одежды стал популярным среди миллионеров

"Позже, вечером этого дня, Анджелина написала мне напрямую" — говорит дизайнер Юлия Айсте. "Твой наряд так идеально подошёл для этого поистине важного события в Монако. Люди сворачивали головы, и я получила столько комплиментов! Я в восторге от декоративных деталей с перьями и качества одежды. Я обожаю твои творения и так счастлива, что имею дело с таким талантливым дизайнером", - восторженно написала красотка.



Безусловно, это так здорово, когда людей из нашей маленькой Эстонии замечают за рубежом. Такие истории вдохновляют. Своим примером девушка из Таллинна показала, что не стоит ничего бояться, ориентируясь на международный рынок. Дизайнер считает, что, если бренд популярен заграницей, тогда и здесь интерес просыпается. Мы не можем не согласиться.