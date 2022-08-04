Прошёл всего лишь год с момента рождения модного люксового бренда Julia Aiste Luxury Design, а бренд уже получил заслуженное внимание и признание на мировой арене моды. Ещё в начале 2022 года журнал «The NYC Journal» возвёл эстонского дизайнера Юлию Айсте в Топ-30 важных и влиятельных персон года в сфере мировой моды.
Эстонский бренд одежды стал популярным среди миллионеров
«Все произошло совершенно неожиданно и по воле благоприятного стечения обстоятельств. А именно, однажды днем я обнаружила э-майл от журнала "The NYC Journal", в котором говорилось, что они хотят опубликовать историю обо мне и мною созданном бренде, в их одноименном журнале», — вспоминает дизайнер Юлия Аисте с мягкой улыбкой на лице. В результате этого обращения Юлия Айсте была номинирована журналом "The NYC Journal" в список Топ 30 персон в мире моды, на которых стоит обратить особое внимание и за творчеством, которых стоит наблюдать в 2022 году.
Волна успеха Юлии началась пятью месяцами ранее. В октябре 2021 года бренд был отмечен известным и влиятельным лайфстайл-блогером, Анной Бэй, у которой в настоящее время 1,31 миллионов подписчиков по всему миру на канале Youtube.
Она заказала чёрный топ No.5 для особого мероприятия - на ужин в Париже. К слову, корни Анны Бэй тоже из Эстонии.
А через месяц победительница Мисс Формулы-1, Мисс Монако 2022 и ежегодная знаменитость красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля Анджелина Кали была замечена одетой в эксклюзивный бежевый наряд ручной работы JU - аббревиатура бренда. Модель позировала в брючном костюме, украшенным съёмной декоративной накидкой со страусиными перьями.
"Позже, вечером этого дня, Анджелина написала мне напрямую" — говорит дизайнер Юлия Айсте. "Твой наряд так идеально подошёл для этого поистине важного события в Монако. Люди сворачивали головы, и я получила столько комплиментов! Я в восторге от декоративных деталей с перьями и качества одежды. Я обожаю твои творения и так счастлива, что имею дело с таким талантливым дизайнером", - восторженно написала красотка.
Безусловно, это так здорово, когда людей из нашей маленькой Эстонии замечают за рубежом. Такие истории вдохновляют. Своим примером девушка из Таллинна показала, что не стоит ничего бояться, ориентируясь на международный рынок. Дизайнер считает, что, если бренд популярен заграницей, тогда и здесь интерес просыпается. Мы не можем не согласиться.