Гороскоп на 2 августа: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желания

Лев

Львам сегодня звезды подарят невероятную удачу. Вы сможете добиться успеха в любой важной для вас сфере. Перед вами открыты все двери и нет такой цели, которая бы казалась недостижимой. Вы заряжаете энергией и энтузиазмом окружающих, вашим шарму и обаянию сложно противиться. Ваше везение не приумножает число завистников и недругов, всем понятно, что ваши достижения – результат кропотливой работы. Романтическое свидание подарит вам радость и принесет положительные эмоции.

Дева

Довольно сложный день. Не стоит принимать поспешных решений и торопиться с выводами. Осторожность и внимание к мелочам помогут избежать неприятностей. Могут появиться новые дела, которые не вызовут восторга. Но откладывать их на потом не стоит, вы справитесь с ними быстрее, чем ожидали. Новые начинания будут успешными, если вы будете рассчитывать исключительно на собственные силы. Это один из тех дней, когда на покупках не стоит экономить, помните – скупой платит дважды.

Весы

В этот день Весам придется закатать рукава и включиться в работу. Ваши усердие и настойчивость принесут желаемые результаты и позволят добиться успеха. Вы с легкостью справляетесь с непростыми задачами и успеваете сделать даже больше, чем ожидали. Хорошо проходят деловые встречи и переговоры. Есть шанс заинтересовать влиятельных людей и это повлияет на развитие вашей карьеры. Покупки будут удачными.

Скорпион